Αννίτα Πάνια για Νίκο Καρβέλα: «Χρόνια πολλά μωρό μου, γκομενάκι μου»

Η τηλεφωνική παρέμβαση της Άννας Βίσση και του εορτάζοντα
Νίκος Καρβέλας και Αννίτα Πάνια
Νίκος Καρβέλας και Αννίτα Πάνια / NDP PHOTO

Τα γενέθλιά του είχε χθες Δευτέρα (08.09.2025) ο Νίκος Καρβέλας και η Αννίτα Πάνια, μέσα από τη ραδιοφωνική της εκπομπή στον alpharadio989, του ευχήθηκε με τον μοναδικό της τρόπο. 

«Το αγόρι μου, αυτό το θαυμαστό, το ταλαντούχο, το αγόρι που δεν μεγαλώνει ποτέ σε ηλικία. Μεγαλώνει μόνο σε μυαλό. Δυστυχώς για όλους εμάς που είμαστε δίπλα του και είναι ο Νίκος Καρβέλας παιδιά», ανέφερε η Αννίτα Πάνια από το μικρόφωνο. 

Έκπληξη στην εκπομπή της παρουσιάστριας, έκανε η Άννα Βίσση με τηλεφωνική παρέμβαση στέλνοντας τις δικές της ευχές. 

«Πάλι η Βίσση εμφανίζεται. Θέλω να μιλήσω λίγο με τον πρώην σύζυγό μου και εμφανίζεται πάλι αυτή. Κοπέλα μου, μπορείς να μας αφήνεις μόνους μας κάποια στιγμή;», απάντησε η Αννίτα Πάνια.

Δευτερόλεπτα αργότερα παρενέβη και ο ίδιος ο μουσικοσυνθέτης: «Συγγνώμη που μιλάω και εγώ…Μου αρέσεις που σε ακούω στο ραδιόφωνο», είπε μεταξύ άλλων.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alpha Radio 98,9 (@alpharadio989)

«Χρόνια πολλά μωρό μου, γκομενάκι μου μοναδικό, δυνατό. Αγαπημένε μου άνδρα, εσύ! Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου, να χαίρεσαι τη Σοφία σου», κατέληξε η Αννίτα Πάνια.

