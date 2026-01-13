Αννίτα Πάνια για τις φήμες περί χωρισμού από τον Νίκο Σαμοΐλη: Δεν με ενοχλούν αυτά τα δημοσιεύματα καθόλου

Η Αννίτα Πάνια παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τη φημολογία του τελευταίου διαστήματος, περί χωρισμού της από τον Νίκο Σαμοΐλη. Η παρουσιάστρια αρκέστηκε να πει πως δεν ενοχλείται από τέτοιου είδους δημοσιεύματα. Δεν θέλησε πάντως ούτε να τα επιβεβαιώσει, ούτε και να τα διαψεύσει.

Όπως ανέφερε η Αννίτα Πάνια, δεν μιλάει ποτέ για τα προσωπικά της και αυτό δεν πρόκειται να το αλλάξει. Φροντίζει διαχρονικά να κρατάει χαμηλούς τόνους και να μην απασχολεί ποτέ με τις αποφάσεις που παίρνει για τα προσωπικά της.

Οι συζητήσεις για τον χωρισμό της Αννίτας Πάνια από τον Νίκο Σαμοϊλη ξεκίνησαν πριν από λίγες ημέρες, μέσα από το ρεπορτάζ του Νίκου Γεωργιάδη στη HuffingtonPost. Η παρουσιάστρια βρέθηκε στο Ντουμπάι με καλούς φίλους και τον 18χρονο γιο της, Ανδρέα Καρβέλα.

Κατά καιρούς είχαν κυκλοφορήσει και δημοσιεύματα περί γάμου ανάμεσα στην παρουσιάστρια και τον δημοσιογράφο. Η Αννίτα Πάνια με το γνωστό της χιούμορ τα είχε διαψεύσει κατηγορηματικά… με ένα τραγούδι. «Σας απαντώ με το τραγούδι “Δεν παντρεύομαι” του Νίκου Καρβέλα, αλλά με τη φωνή της Λίτσας Διαμάντη» είχε δηλώσει το καλοκαίρι του 2019 η Αννίτα Πάνια.

«Θα τα δούμε όλα. Δεν έχω σκεφτεί με τι θα ήθελα να επιστρέψω. Δεν έχω μπει σε αυτό το τριπ» είπε αρχικά η Αννίτα Πάνια στις δηλώσεις που παραχώρησε στην πρωινή εκπομπή του Star.

Σε ερώτηση για τον χωρισμό από τον Νίκο Σαμοϊλη, απάντησε: «Έχετε ακούσει ποτέ να απαντάω εγώ για την προσωπική μου ζωή; Δε με ενοχλούν αυτά τα δημοσιεύματα καθόλου. Χωρίς τίτλο στην προσωπική μου ζωή».

«Στην Αννίτα θαυμάζω τον αυθορμητισμό της, τη συνέπεια της αλλά και το γεγονός ότι παραμένει στην κορυφή εδώ και χρόνια» είχε εξομολογηθεί παλαιότερα ο Νίκος Σαμοΐλης για την Αννίτα Πάνια.