Τζένη Μπαλατσινού: Οι νέες πόζες με τον Βασίλη Κικίλια και τα παιδιά της στον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζακ Μέντγουελ παντρεύτηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (30.05.2026) στη Μεσσηνία, σε ένα παραμυθένιο σκηνικό που θα μείνει αξέχαστο και στους δύο. Σημειώνεται ότι το ζευγάρι έχει παντρευτεί και με πολιτικό γάμο στο Τέξας τον περασμένο Οκτώβριο. Εκεί ήταν φυσικά οι γονείς της, Πέτρος Κωστόπουλος και Τζένη Μπαλατσινού, καθώς και τα αδέλφια της.

Από τη στιγμή του γάμου έως τη Δευτέρα τόσο η Αμαλία Κωστοπούλου όσο ο Πέτρος Κωστόπουλος και η Τζένη Μπαλατσινού μοιράστηκαν στα social media πολλές φωτογραφίες και βίντεο από τον γάμο, με την εντυπωσιακή πολυώροφη τούρτα. Μάλιστα, ξεχωρίζουν δύο από τις φωτογραφίες που ανέβασε το πρώην top model, καθώς στη μία είναι με τον άντρα της ζωής της και υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλιας και στη δεύτερη απεικονίζονται τα δύο της παιδιά, Αλεξάνδρα και Μάξιμος.

Η Τζένη Μπαλατσινού επέλεξε να φορέσει ένα υπέροχο φόρεμα σε σιέλ απόχρωση και είχε χτίσει τα μαλλιά της σε waves style. Ο Βασίλης Κικίλιας που τη συνόδευε στον γάμο της πρωτότοκης κόρης της, φορούσε ένα κομψό μαύρο σμόκιν και λευκό πουκάμισο.

Ο Μάξιμος Κωστόπουλος και η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου, τα μικρότερα αδέλφια της Αμαλίας Κωστοπούλου και παιδιά της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου πήγαν μαζί στη σημαντική αυτή στιγμή για την οικογένειά τους.

Μάλιστα, ο Μάξιμος Κωστόπουλος ήταν machy machy με τον Βασίλη Κικίλια και η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου με την Τζένη Μπαλατσινού.

Ο νεαρός φορούσε μαύρο σμόκιν με λευκό πουκάμισο και η αδελφή του σιέλ τουαλέτα.

Μία ημέρα πριν από τον γάμο, έγινε το pre – wedding party, όπου η Τζένη Μπαλατσινού χόρεψε ένα ζεμπέκικο, με τον Πέτρο Κωστόπουλο στο πλάι της.

Οι πρώτες φωτογραφίες από το γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου κυκλοφορούν από καλεσμένους στα social media. Το απόγευμα της Κυριακής (31.05.2026) η Αμαλία Κωστοπούλου ανέβασε αρκετές φωτογραφίες και βίντεο από την ομορφότερη ημέρα της ζωής της και στον δικό της λογαριασμό στο Instagram.

Παράλληλα, από το υλικό που δημοσίευσε η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου, αδελφή της νύφης, στο Instagram ξεχωρίζει η στιγμή που ο Πέτρος Κωστόπουλος συνοδεύει την κόρη του και την παρέδωσε στον γαμπρό.

Ο γάμος της Αμαλίας Κωστοπουλου πραγματοποιήθηκε μέσα σε καταπράσινο τοπίο με ψηλά δέντρα. Το απόγευμα της Κυριακής, ο πατέρας της νύφης, Πέτρος Κωστόπουλος μοιράστηκε στο Instagram τις πιο δυνατές στιγμές για εκείνον από τον γάμο της κόρης του, Αμαλίας Κωστοπούλου.