H Ανδρομάχη σε billboard της Time Square με το τραγούδι «Σούσουρο»

Η γνωστή τραγουδίστρια Ανδρομάχη εκπροσωπεί την Ελλάδα στη διεθνή καμπάνια Spotify Equal με τη νέα της μεγάλη επιτυχία «Σούσουρο» και φιγουράρει στη φημισμένη Times Square της Νέας Υόρκης.

Το τραγούδι «Σούσουρο», της Ανδρομάχης, μπήκε, μέσω της Panik Records, στην καμπάνια Equal, μία από τις σημαντικότερες μουσικές πρωτοβουλίες παγκοσμίως, που έχει ως στόχο την ανάδειξη κι ενίσχυση των γυναικείων φωνών στη διεθνή μουσική σκηνή. Το τραγούδι είναι εξώφυλλο στην playlist Equal Greece και περιλαμβάνεται στη διεθνή playlist Equal Global μαζί με τραγούδια από περισσότερες από 40 χώρες.

Το κομμάτι αγαπήθηκε από το κοινό πριν την επίσημη κυκλοφορία του κι αποτελεί ένα από τα μεγάλα σουξέ της χρονιάς. Μεταξύ άλλων, μέσα σε περίπου ενάμιση μήνα έχει γίνει χρυσό σε πωλήσεις μετρώντας πάνω από 5,3 εκατομμύρια streaming points, έχει ξεπεράσει τα 3,3 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και είναι mega viral στο TikTok με περισσότερα από 61.000 video creations, σπάζοντας μάλιστα το φράγμα των 1.000 videos το πρώτο 24ωρο της κυκλοφορίας του.

Η σαρωτική πορεία της Ανδρομάχης τους τελευταίους μήνες επιβεβαιώνεται και από τη δυναμική της παρουσία στα φετινά Mad VMA. Η ταλαντούχα και πάντα λαμπερή τραγουδίστρια είναι μεταξύ των καλλιτεχνών με τις περισσότερες υποψηφιότητες και διεκδικεί 4 βραβεία (καλύτερο λαϊκό τραγούδι modern, τραγούδι της χρονιάς digital, τραγούδι της χρονιάς viral και καλλιτέχνης της χρονιάς λαϊκό modern), ενώ θα κάνει ένα act – έκπληξη στη σκηνή.

Την ίδια ώρα, η Ανδρομάχη συνεχίζει τις εμφανίσεις δίπλα στον Θοδωρή Φέρρη στη Θεσσαλονίκη που θα ολοκληρωθούν στις 6 Ιουνίου μετά και την επιτυχημένη συνεργασία τους στην Αθήνα, ενώ παράλληλα κάνει solo εμφανίσεις σε Ελλάδα και Κύπρο και προετοιμάζεται για την πρώτη της περιοδεία στην Αυστραλία.