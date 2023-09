Άνοιξε για το κοινό η Art Athina 2023 στο Ζάππειο, με τη συμμετοχή 67 αιθουσών τέχνης, εγχώριες και από εννέα κράτη του εξωτερικού. Επετειακή,με πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα η Art Αθήνα γιορτάζει τα 30 της χρόνια και υποδέχεται το κοινό έως την Κυριακή 17/9.

Ήταν το 1993 όταν ένας ολιγομελής σύνδεσμος τότε, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης (ΠΣΑΤ), διοργάνωσε την πρώτη αθηναϊκή φουάρ στην οποία συμμετείχαν λίγες, 18, αλλά σημαντικές γκαλερί. Η μακρά ιστορία της και η εξέλιξη της από τότε έως τις μέρες μας καταγράφεται σε μια συλλεκτική έκδοση που επιμελήθηκε ο Γιάννης Ασδραχάς, και οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να ξεφυλλίσουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο από το Stage Design Office, στο Ζάππειο.

Ποιοι είναι οι επισκέπτες; Η πλειοψηφία, 64%, είναι γυναίκες, ηλικίας – γυναίκες και άνδρες από 35 έως 44 χρόνων, κι ένα 23% από 45 έως 54 χρόνων, στην πλειοψηφία τους, 50%, με μεταπτυχιακές σπουδές. Οσο για την ίδια την Art Athina, το 63% των ερωτηθέντων έκρινε ότι το 2022, όταν έγινε η έρευνα, ήταν καλύτερη χρονιά από προηγούμενες. Εφέτος, ανανεωμένη με καινούργια πρόσωπα αλλά και με μια σταθερά χρόνων, ευελπιστεί ότι θα ανεβάσει ακόμα περισότερο τα ποσοστά της έρευνας.

«Η Art Athina έχει γερές βάσεις, ξεκίνησε μια εποχή που ακόμα δεν υπήρχε το ΕΜΣΤ κι η ανάγκη να παίξουν αυτό το ρόλο οι γκαλερί, να προβάλουν τους καλλιτέχνες ήταν επιτακτική. Η αγάπη των αιθουσών τέχνης και η εμπιστοσύνη στο ΔΣ του ΠΣΑΤ και σ’ εμένα προσωπικά» χαιρέτησε στη συνέντευξη Τύπου,. η πρόεδρος του Συνδέσμου Γιάννα Γραμματοπούλου « φέρνει διαρκώς νέους συνεργάτες, νέους επισκέπτες, νέα πρότζεκτ Το Σάββατο 16/9 θα δοθεί για δέυτερη φορά το βραβείο που θεσπίσαμε σε νέο καλλιτέχνη, σε συνεργασία με το MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, και αποσκοπεί στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας» τόνισε.

Σ’ αυτή την επετειακή έκδοση εκτός από τον κεντρικό εκθεσιακό πυρήνα της φουάρ, οι επισκέπτες καλούνται να ανακαλύψουν άγνωστες γωνιές του Ζαππείου. Κατ’ αρχήν με τις 12 Performances υπό τον τίτλο «Live Encounters: Σύγχρονες καλλιτεχνικές επιτελεστικές πρακτικές», που επιμελείται ο Πάνος Γιαννικόπουλος. Εστιάζουν στις σχέσεις εξουσίας, περιβάλλοντος, φύλου και συνδιαλέγονται παράλληλα με άλλα μέσα όπως το κολάζ, το βίντεο κ.ά.

Εξίσου την ενότητα video με τίτλο «I miss you more than I remember you» που θα τρεχει σε μεγάλη οθόνη στους κήπους του Ζαππείου και επιμελείται ο Άκης Κόκκινος ο οποίος έχει συμπεριλάβει ‘εργα κινούμενης εικόνας, ντοκιμαντέρ και ταινίες μυθοπλασίας δημιουργών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία, την Παλαιστίνη και τον Λίβανο, με θέμα τις πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ της γης, των ευάλωτων κοινοτήτων και της επίσημης εκδοχής της ιστορίας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Στο πρόγραμμα ομιλιών -Talks- την επιμέλεια των οποίων έχει η Δανάη Γιαννόγλου, δίνεται ευκαιρία για συζητήσεις επίκαιρες σχετικά με την εξέλιξη των εικαστικών τεχνών, ιδίως στον τομέα της φιλοξενίας, των εκδόσεων και των αναθέσεων νέων έργων τέχνης.

Τα πολλά διαφορετικά πρόσωπα των ανεξάρτητων χώρων τέχνης που σε ορισμένες περιπτώσεις δίνουν προτεραιότητα στο ερευνητικό -ακαδημαϊκό πεδίο, άλλοτε λειτουργούν ως residencies, είτε για καλλιτέχνες είτε για εκθέσεις άλλων επιμελητών, άλλοτε ως εργαστήρια και άλλοτε ως πρώιμες γκαλερί παρουσιάζονται μέσα από τις επιλογές που έχει κάνει για την ενότητα Projects η Ολυμπία Τζώρτζη.

«Η Art Athina ήταν πάντα στο πλευρό των ανεξάρτητων καλλιτεχνών. Εδώ και 30 χρόνια, μετον ιδιοσυγκρασιακό της χρακτήρα και το επίπεδο της μιλά απ’ την Ελλάδα στο διεθνές κοινό» χαιρέτησε η Μαρίνα Φωκίδη, παλιά γνώριμη της φουάρ και νυν συμβουλος καλλιτεχνικής διεύθυνσης. Το ανανεωμένο λοιπόν επιτελείο, με γενικό συντονιστή τον Αντώνη Κούρκουλο στοχεύει με δυναμισμό στο μέλλον.

Η Art Athina 2023 τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.