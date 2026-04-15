Η ηθοποιός Λίλα Μπακλέση ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος – Το βίντεο με φουσκωμένη κοιλιά

Μία ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η ηθοποιός Λίλα Μπακλέση, μέσω του λογαριασμού της στο Instagram, καθώς ανακοίνωσε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί. 

Η πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης σειράς «Ταμάμ» που προβλήθηκε πριν από μερικά χρόνια στον ΑΝΤ1 δημοσίευσε την Τετάρτη (15.04.2026) ένα βίντεο. Σε αυτό η Λίλα Μπακλέση ποζάρει χαμογελαστή, φορώντας ένα μακρύ φόρεμα και χαϊδεύει τη φουσκωμένη της κοιλιά.

«Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα βίντεο για το πόσο έφαγα το Πάσχα. Αλλά δεν είναι», έγραψε η Λίλα Μπακλέση στην ανάρτησή της. 

 
 
 
 
 
Η Λίλα Μπακλέση τη Δευτέρα (26.01.2026) είχε δώσει συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και είχε αποκαλύψει ότι πάθαινε κρίσεις πανικού και άγχους, σημειώνοντας ότι τότε αποφάσισε να μετακομίσει στο Λονδίνο και πηγαίνοντας εκείνη ανακάλυψε ότι θέλει να μείνει μόνιμα. 

«Όταν τελείωσα το “Ταμάμ” έπαθα ένα burn out. Είχα κρίσεις πανικού, κρίσεις άγχους. Δεν το περιμένεις αυτό που σου συμβαίνει», είχε αναφέρει η Λίλα Μπακλέση.

