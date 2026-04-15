«Η Δανάη Μπάρκα παντρεύεται στις 13 Ιουνίου τον σύντροφό της», αποκάλυψε η Φωτεινή Πετρογιάννη

Νυφούλα θα ντυθεί σε λίγους μήνες – όπως όλα δείχνουν – η Δανάη Μπάρκα και νέες πληροφορίες είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τον επικείμενο γάμο της ηθοποιού και παρουσιάστριας με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση.

Η εκπομπή «Το πρωινό» που είχε αναφέρει ότι η Δανάη Μπάρκα σχεδιάζει να παντρευτεί στα μέσα Ιουνίου 2026 την Τετάρτη παρουσίασε ένα νέο ρεπορτάζ για το θέμα και η Φωτεινή Πετρογιάννη αποκάλυψε ότι ο γάμος θα γίνει στις 13 Ιουνίου.

«Στις 13 Ιουνίου παντρεύεται η Δανάη Μπάρκα τον σύντροφό της! Ο γάμος θα γίνει στην ξενοδοχειακή μονάδα που έχουν οικογενειακώς», ανέφερε αρχικά η Φωτεινή Πετρογιάννη.

Επίσης η δημοσιογράφος ανέφερε και ποια αναγνωρίσιμα πρόσωπα αναμένεται να δώσουν το «παρών» στη σημαντικότερη στιγμή της ζωής της Δανάης Μπάρκα. Ανάμεσά τους θα είναι η Δέσποινα Βανδή, ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Σμαράγδα Καρύδη, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, η Μαρία Καβογιάννη, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο Αλέξης Γεωργούλης και άλλοι καλλιτέχνες, φίλοι της μέλλουσας νύφης και της μητέρας της, Βίκυς Σταυροπούλου.

«Η τοποθεσία είναι η Μεσσηνία, βλέπεις θάλασσα (σ.σ. από την ξενοδοχειακή μονάδα) και έχει φανταστική θέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους καλεσμένους θα είναι ο Νίκος Κοκλώνης, η Δέσποινα Βανδή, ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Σμαράγδα Καρύδη, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, η Μαρία Καβογιάννη φυσικά…

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης με την Κατερίνα Γερονικολού, ο Αλέξης Γεωργούλης. Αυτοί είναι μόνο λίγοι από τους καλεσμένους γιατί θα δούμε κι άλλους! Εκεί θα είναι ακόμη και ο Άρης Καβατζίκης», είπε η Φωτεινή Πετρογιάννη.

Τέλος αποκάλυψε ότι το νυφικό της Δανάης Μπάρκα θα το ράψουν οι διάσημοι σχεδιαστές MI-RO.

«Το νυφικό της νύφης θα το ράψουν οι MI-RO, οι οποίοι είναι επιστήθιοι φίλη της Δανάης. Νομίζω ότι θα ράψουν και το φόρεμα της μητέρας της, Βίκυς Σταυροπούλου», δήλωσε χαρακτηριστικά.