Η Ελένη Μενεγάκη έκανε ηλιοθεραπεία στη Μάλαγα της Ισπανίας

Διακοπές στην Ισπανία απολαμβάνει αυτό το διάστημα η Ελένη Μενεγάκη μαζί με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο. Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράζεται συχνά φωτογραφικό υλικό με τους φίλους της στα social media και δείχνει μικρές στιγμές της ζωής της.

Αυτό έκανε η Ελένη Μενεγάκη και την Τετάρτη (15.04.2026) όταν θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους το διακριτικό μακιγιάζ που έκανε για να απολαύσει στη συνέχεια την ηλιοθεραπεία της στη Μάλαγα.

Η παρουσιάστρια τόνισε με λίγο μαύρο μολύβι τα μάτια της και ολοκλήρωσε το μακιγιάζ με ένα κραγιόν σε nude απόχρωση. Πριν από μερικές ημέρες η Ελένη Μενεγάκη ήταν με τον σύζυγό της, στη Σεβίλλη και είχε μοιραστεί ξανά φωτογραφίες τους στο Instagram.

«Το καλύτερο μακιγιάζ είναι του ήλιου και της καλής διάθεσης!», έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος γιόρτασαν αγκαλιασμένοι τα γενέθλια της κόρης τους, Μαρίνας. Τη Μεγάλη Τετάρτη (08.04.2026) είδαν το φως της δημοσιότητας κάποιες φωτογραφίες από την έξοδο που πραγματοποίησαν για να γιορτάσουν, έχοντας στην παρέα τους και δύο φίλες της μικρής.