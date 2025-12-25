Αντελίνα Βαρθακούρη και Χάρης Βαρθακούρης έκαναν χριστουγεννιάτικο τραπέζι με όλη την οικογένεια του Γιάννη Πάριου

Τα φετινά Χριστούγεννα η οικογένεια του Γιάννη Πάριου συγκεντρώθηκε στο σπίτι του Χάρη Βαρθακούρη και της συζύγου του, Αντελίνας Βαρθακούρη προκειμένου να γευματίσουν σε άκρως εορταστικό κλίμα.

Μάλιστα, η οικοδέσποινα του σπιτιού, Αντελίνα Βαρθακούρη φρόντισε να απαθανατίσει τις όμορφες στιγμές που περνάει με τον σύζυγό της, Χάρη Βαρθακούρη, τις κόρες τους, τον πεθερό της, Γιάννη Πάριο και τα αδέλφια του άντρα της.

Έτσι, το μεσημέρι της Πέμπτης (25.12.2025) μοιράστηκε μία αναμνηστική πόζα με όλη την οικογένεια στον λογαριασμό που διατηρεί στο Facebook.

«Χρόνια Πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους!!! Η οικογένειά μου κι εγώ, σας ευχόμαστε υγεία, ευλογία, αφθονία, φως και απέραντη αγάπη μέσα απ’ την καρδιά μας! Μόνο χαρές στα σπιτικά σας! Σας στέλνουμε την πιο ζεστή μας αγκαλιά Με αγάπη οικογένεια Βαρθακούρη», έγραψε η Αντελίνα Βαρθακούρη ως λεζάντα στην ανάρτησή της.

Πριν από μερικές ημέρες και συγκεκριμένα την Τετάρτη (03.12.2025) η σύζυγός του Χάρη Βαρθακούρη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» για την απόφασή της να κάνει μία παύση στην καριέρα της.

«Έφυγα από την τηλεόραση πάρα πολύ συνειδητά. Το αν μου λείπει… υπάρχουν στιγμές που μπορώ να πω “αχ”, ξέρεις, αυτή η ενέργεια. Αλλά το να ξαναγυρίσω είναι ένα άλλο θέμα. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος σημαντικός λόγος και πραγματικά να να αξίζει», ανέφερε μεταξύ άλλων η Αντελίνα Βαρθακούρη.