Αντιγόνη Κουλουκάκου: Άφησα άβαφα τα μαλλιά για τον ρόλο μου στο θέατρο, αλλά μου αρέσουν

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε στη θεατρική παράσταση «Το δέντρο που ματώνει» που πρωταγωνιστεί φέτος, ενώ εξήγηση ότι άφησε τα μαλλιά της άβαφα για να δείχνει παραμελημένη, λόγω του ρόλου της.

Η γνωστή ηθοποιός που δε βρίσκεται πλέον στο καστ της «Γης της ελιάς» ήταν καλεσμένη την Πέμπτη (19.03.2026) στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA και είχε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση με τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Μάλιστα, η Αντιγόνη Κουλουκάκου εξήγησε για ποιον λόγο ανέβασε και κατέβασε ένα βίντεό της από το Instaram.

«Έχω βάλει λίγο κονσίλερ και λίγο μάσκαρα. Δε μου αρέσει να βάφομαι ιδιαίτερα. Τα μαλλιά τα άφησα άβαφα για τον ρόλο μου στο θέατρο. Παρ’ όλα αυτά μου αρέσουν πολύ. Θέλω να το κάνω γκάλοπ στους άνδρες. Ήθελα να φαίνομαι λίγο πιο παραμελημένη για τον ρόλο, η γυναίκα που υποδύομαι είναι περίπου στην ηλικία μου, απλά είναι μια παραμελημένη, κακοποιημένη γυναίκα και ήθελα να φαίνομαι ατημέλητη», αποκάλυψε για την αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή της η γνωστή ηθοποιός.

«Είναι μια γυναίκα σε ένα χωριό που δεν περιποιείται γιατί ο άντρας της είναι ζηλιάρης και έχει αφεθεί. Είχε κάποτε μια λάμψη και μια ομορφιά κι αυτό έχει χαθεί με τα χρόνια», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός, υπογραμμίζοντας για την παράσταση «Το δέντρο που ματώνει» που πρωταγωνιστεί: «Είναι ένα έργο καινούργιο, έχει “ζουμί” για εμάς τους καλλιτέχνες. Είναι μεγάλη πρόκληση για έναν καλλιτέχνη να δείξει τη δύναμη ψυχής που έχει για να παίξει αυτό τον ρόλο. Ο λόγος και το συναίσθημά σου είναι τα εργαλεία σου».

Στη συνέχεια η Αντιγόνη Κουλουκάκου αναφέρθηκε στον τρόπο που την αντιμετωπίζει ο κόσμος, ενώ εξήγησε ποια είναι η δική της κοσμοθεωρία.

«Έχω καλή αντιμετώπιση και από τον κόσμο και από τους συναδέλφους μου. Ακόμα και ο σκορπιός που θα με τσιμπήσει, θα τον αφήσω να με πλησιάσει… Θα του δείξω ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά, αν λίγο έχεις υπομονή και του δώσεις ένα νοητό χάδι, μπορεί να ξεδιπλωθεί ένας άλλος άνθρωπος. Αν δεν συμβεί, δεν με επηρεάζει», είπε χαρακτηριστικά για τη στάση της ζωής της.

Επίσης, η γνωστή ηθοποιός εξήγησε γιατί ανέβασε και κατέβασε ένα βίντεο στο Instagram της, την Τετάρτη (18.03.2026). Όπως εξήγησε, ήταν μια πρόκληση που δέχτηκε από έναν φίλο της για να του αποδείξει ότι δε θα προκαλέσει αρνητικά σχόλια, αλλά δεν τα κατάφερε…

«Ανέβασα αυτό το βίντεο και το κατέβασα μετά από 20 λεπτά. Φοράω ένα εσώρουχο αντρικό και το μπουστάκι της γυμναστικής και επειδή είμαι ερασιτέχνης, απλά τραβάω στον καθρέφτη και κάποια στιγμή δείχνω το πρόσωπό μου για να μην πουν ότι δεν είμαι εγώ. Ήθελα να αποδείξω σε αυτόν τον φίλο μου ότι αν είσαι καλοπροαίρετος και το προσεγγίσεις με έναν άλλο τρόπο, δε θα σχολιαστείς.

Μετά λύπης, μου γράψανε πολλά αρνητικά σχόλια γυναίκες φανερά, οι άντρες. Πήρα μια ανάσα και αποδέχθηκα ότι το πείραμα απέτυχε… Οι άντρες το πήγαν στο ερωτικό και οι γυναίκες αποδοκίμαζαν το βίντεο, γιατί λέει ότι δεν ταιριάζει στην εικόνα μου… Εξήγησα μετά στο στόρι τον λόγο που το κατέβασα. Αυτές οι γυναίκες που με αποδοκίμασαν μου έστειλαν μετά μήνυμα ότι δεν χρειάζεται να απολογείστε… Στο μυαλό τους, μου είχαν πει κάτι θετικό. Το πρόβλημα είναι ότι χρησιμοποιούμε λάθος τις έννοιες», δήλωσε η ηθοποιός για το βίντεο που ανέβασε και κατέβασε στο Instagram.

Τέλος η Αντιγόνη Κουλουκάκου μίλησε και για την ανατροφή του γιου της.

«Μεγαλώνω τον γιο μου πολύ ελεύθερα. Είμαι από πίσω του σε όλα. Δεν είμαι του μη και του δεν. Αυτό που λένε όρια δεν ξέρω τι εννοούν για ένα δίχρονο, θέλω να μαθαίνει πράγματα μέσα από το να παιχνίδι. Το να μοιράζεται, ακόμα και να διεκδικεί», είπε.