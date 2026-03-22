Αντιγόνη Κουλουκάκου: Αισθάνομαι πολύ όμορφη με τα άσπρα μου μαλλιά, με αγαπώ καθημερινά

«Πιστεύω ότι η βία μέσα στην οικογένεια συνέβαινε ανέκαθεν», δήλωσε η Αντιγόνη Κουλουκάκου σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Τόσο στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με αφορμή και τη νέα παράσταση στην οποία συμμετέχει φέτος, όσο και στα άσπρα της μαλλιά αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Αντιγόνη Κουλουκάκου στη νέα συνέντευξη που έδωσε στην κάμερα της εκπομπής Weekend Live και τον δημοσιογράφο Αλέξη Μπαρτζώκα το μεσημέρι της Κυριακής για τον ΣΚΑΪ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πιστεύω ότι η βία μέσα στην οικογένεια συνέβαινε ανέκαθεν. Απλά οι γυναίκες δεν μίλαγαν, τα κατάπιναν ή η θέση των γυναικών παλιότερα στα σπίτια όριζε να σκύβουν το κεφάλι και να υπομένουν. Τώρα, ξεφεύγει γιατί προφανώς μιλούν και αντιδρούν αλλά δεν φεύγουν οπότε το πράγμα έρχεται στα άκρα. Και κάποια στιγμή το θύμα γίνεται θύτης», υπογράμμισε, αρχικά, η γοητευτική πρωταγωνίστρια.

«Αισθάνομαι πολύ όμορφη με τα άσπρα μου μαλλιά. Με αγαπώ καθημερινά και αγαπώ αυτό που βλέπω στον καθρέφτη μου, το αγκαλιάζω. Το ότι μεγαλώνουμε, νομίζω, είναι θείο δώρο από μόνο του. Οπότε τι, τα άσπρα μαλλιά; Ίσα ίσα, που σκέφτομαι μήπως τα αφήσω», εξομολογήθηκε ακόμα η γνωστή ηθοποιός.

«Πώς είμαι ως μητέρα θα το ρωτήσετε στον γιο μου όταν θα μεγαλώσει. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Είμαι παρούσα, μόνο αυτό μπορώ να πω», συμπλήρωσε, ακόμα, η Αντιγόνη Κουλουκάκου στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στο μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ.