Αντιγόνη Κουλουκάκου: Για τους άλλους ήμουν ένα άσχημο ενδιαφέρον πρόσωπο, εγώ ένιωθα καλά

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Ζω Καλά» το πρωί του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου και θυμήθηκε την εποχή που ήταν μοντέλο. Όπως είπε ο ανταγωνισμός ήταν τόσο σκληρός που η ίδια πίστευε πως ήταν «οριακά άσχημη» για να κυνηγήσει το όνειρο της καριέρας.

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου εξήγησε πως παρόλο που εκείνη ένιωθε πολύ καλά με τον εαυτό της, δεν θεωρούνταν αντικειμενικά όμορφη. Αποφάσισε κάποια στιγμή να γίνει ηθοποιός και δικαιώθηκε για την επιλογή της.

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου δήλωσε ειδικότερα: «Δεν ήμουν το αντικειμενικά ωραίο μοντέλο. Και την εποχή εκείνη που μεσουρανούσαν όλες οι καλλονές από όλο τον κόσμο, εγώ ήμουν οριακά άσχημη, ασχέτως που εγώ ένιωθα καλά. Για τους άλλους ήμουν ένα άσχημο ενδιαφέρον πρόσωπο. Εγώ ένιωθα καλά».

Όταν της ανέφεραν στον τηλεοπτικό αέρα πως επέλεξε να μην αλλάξει τη μύτη της, μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά: «Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η μύτη μου».

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου είχε μιλήσει προ μηνών για την μητρότητα και τον χωρισμό από τον σύντροφο της και πατέρα του παιδιού της, Νίκο Ράικο, σε συνέντευξη που είχε δώσει στο περιοδικό In Style.