Αντώνης Καρπετόπουλος για Γιώργο Μαζωνάκη: Τον γνώρισα όταν πήγα να αγοράσω ένα από τα σπίτια του

Αντώνης Καρπετόπουλος και Γιώργος Μαζωνάκης είχαν γνωριστεί πριν από 20 και πλέον χρόνια, όταν ο αθλητικογράφος ενδιαφέρθηκε να αγοράσει ένα από τα σπίτια του καλλιτέχνη, στο κέντρο της Αθήνας. Οι δυο τους είχαν βρεθεί και είχαν συζητήσει το επόμενο διάστημα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Update», ο Αντώνης Καρπετόπουλος θυμήθηκε εκείνη την περίοδο αλλά και τα λόγια που του είχε πει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ένας άνθρωπος που λάτρευε την καθαριότητα, όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος.

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Ο Αντώνης Καρπετόπουλος σημείωσε: «Το πως γνωρίστηκα με τον Γιώργο Μαζωνάκη είναι από τα σπάνια. Πήγα να αγοράσω ένα σπίτι του, πριν από πολλά χρόνια, το 2003 – 2004. Δεν ήξερα ότι ήταν του Μαζωνάκη το σπίτι, γιατί ήξερα ότι έμενε στα νότια προάστια και αυτό ήταν ένα σπίτι στο κέντρο της Αθήνας».

Πρόσθεσε στη συνέχεια πως: «Είχα πάει να δω το σπίτι το οποίο ήταν, πραγματικά, το πιο καθαρό που ‘χω δει στον κόσμο γιατί ο Μαζωνάκης, ανάμεσα στ’ άλλα, είχε και μια πραγματική τρέλα με την καθαριότητα. Έλαμπε το σπίτι κι ας μην έμενε κανείς. Είχε δυο πολύ μεγάλες φωτογραφίες του Μαζωνάκη, μια στο υπνοδωμάτιο και μια στον κοινόχρηστο χώρο, οπότε σκέφτηκα πως έπεσα σε κάποιον που ήταν οπαδός του».

«Δεν το πήρα το σπίτι και μετά από λίγο καιρό με είχε δει στη Γλυφάδα και μου είπε: “Ρε συ, μούτρο, γιατί δεν το πήρες το σπίτι; Εγώ σε σένα ήθελα να το δώσω”. Τον ρώτησα αν ήταν δικό του και μου απάντησε: “Καλά, είδες ένα σπίτι με δυο φωτογραφίες δικές μου και νόμιζες ότι ήταν άλλου;”.

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Κάπως έτσι γνωριστήκαμε και καμιά φορά βρισκόμασταν και τα λέγαμε, δυστυχώς όχι τελευταία» είπε καταληκτικά ο Αντώνης Καρπετόπουλος στον αέρα της ενημερωτικής εκπομπής του ΕΡΤnews.

Η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη τέθηκε σε λαϊκή αγρυπνία από το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας ως φόρος τιμής στον αείμνηστο καλλιτέχνη.