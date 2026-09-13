Βανέσα Αδαμοπούλου: Η showbiz, όλο αυτό το πράγμα, δεν έχει σχέση με τη δουλειά μου και δεν ανήκω εκεί

Η Βανέσα Αδαμοπούλου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα, είπαμε;», την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου του 2026 και ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό της κομμάτι της εγχώριας showbiz. Όπως είπε μπορεί να αντέξει τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά αυτό είναι διαφορετικό από το να ζει κανείς μέσα στους κανόνες και τους ρυθμούς που επιβάλλουν κάποιοι.

Η Βανέσα Αδαμοπούλου έγινε ευρύτερα γνωστή με τη μεγάλη μουσική επιτυχία «Πάνω στην τρέλα μου», το οποίο έντυσε ως soundtrack την κινηματογραφική ταινία «Λούφα και παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο». 20 χρόνια μετά, έχει αναθεωρήσει πολλά στη ζωή της.

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Στο ξεκίνημα της συνέντευξης, γύρισε τον χρόνο πίσω στα παιδικά της χρόνια: «Στο σχολείο ήμουν ροκάρι, παρότι κόρη λυκειάρχη. Ήμουν πάντα διαβαστερή. Οπότε με το που τελείωσα το σχολείο, μπήκα κατευθείαν στο πανεπιστήμιο και τελείωσα Ιστορία και Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με το που πήρα το πτυχίο μου λέω στους γονείς μου “και τώρα ξεκινάω την καλλιτεχνική μου διαδρομή”», αφηγείται η Βανέσα Αδαμοπούλου.

«Και ήταν οκ οι γονείς μου με αυτό. Και αυτό τους το χρωστώ. Δεν μου έβαζαν ποτέ κανένα εμπόδιο ή οτιδήποτε», υπογράμμισε. Για το ξεκίνημα της καριέρας της ως pop τραγουδίστρια, η Βανέσα Αδαμοπούλου ανέφερε: «Πάνε 20 χρόνια από τότε. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος βάζει μια ταμπέλα με την έννοια ότι θέλει να τοποθετεί τους καλλιτέχνες και να λέει αυτός είναι εκεί, αυτός στο μυαλό του, αυτός ανήκει εκεί για να ξέρει τι συμβαίνει.

Αλλά ένας άνθρωπος και ένας καλλιτέχνης είναι πορεία, είναι διαδρομή, είναι άνθρωπος, είναι εξέλιξη, δεν είναι κάτι στατικό». Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε αποποιήθηκε το καλλιτεχνικό της παρελθόν.

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«Τα φώτα της δημοσιότητας τα μπορώ, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Η showbiz, όμως, όλο αυτό το πράγμα δεν έχει σχέση με τη δουλειά μου, δεν ανήκω εκεί», σημειώνει η Βανέσα Αδαμοπούλου, τονίζοντας παράλληλα πως δεν την αφορά τι λέγεται ή γράφεται για εκείνην.

Η δήλωσή της αυτή ταιριάζει απόλυτα με την απόφαση που πήρε ήδη από το 2009 να απομακρυνθεί από τις μεγάλες πίστες, να αρνηθεί εμπορικές προτάσεις με πολλά χρήματα και να αφοσιωθεί στην τέχνη της, το θέατρο και τη συγγραφή.