Η Καίτη Γαρμπή για την ατάκα της στον Αντώνη Ρέμο που προκάλεσε αντιδράσεις: «Είναι νοσηρή ανθρωποφαγία»

Ο Αντώνης Ρέμος έδωσε μια ανεπανάληπτη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, για τη συμπλήρωση 30 χρόνων του στην εγχώρια δισκογραφία και η Καίτη Γαρμπή ανέβηκε μαζί του σκηνή για να τον τιμήσει και να μοιραστεί τη χαρά του. Τα λόγια που είπε για εκείνον όμως, προκάλεσαν σε ορισμένους αντιδράσεις. Η τραγουδίστρια επανήλθε την Κυριακή (13-09-2026) για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Η Καίτη Γαρμπή ανέφερε πως ο Αντώνης Ρέμος «είναι το καλύτερο παιδί και της ημέρας και της νύχτας». Από ορισμένους, στα social media, αυτά τα λόγια ερμηνεύτηκαν ως «προδοσία» στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η τραγουδίστρια το αρνήθηκε και έκανε λόγο για «νοσηρή ανθρωποφαγία».

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Όπως ανέφερε η Καίτη Γαρμπή, σε ανάρτησή της στο Instagram: «Χτες στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, μέσα στο πένθος για την απώλεια του συναδέλφου μας και το δέος μπροστά σε 300.000 ανθρώπους, η μουσική έγινε η γέφυρα ανάμεσα σε δύο πολύ δυνατά συναισθήματα.

Μπορείς να θλίβεσαι βαθιά για έναν άνθρωπο που έφυγε και ταυτόχρονα να χαίρεσαι και να νιώθεις περηφάνια για έναν άνθρωπο που είναι δίπλα σου. Το ένα δεν ακυρώνει το άλλο. Αυτές τις μέρες έγιναν δεκάδες συναυλίες, τα νυχτερινά κέντρα άνοιξαν και η μουσική συνέχισε να ακούγεται. Η χθεσινή συναυλία ήταν μια δωρεάν συναυλία για το κοινό και για τους καλλιτέχνες χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Κι όμως, μια αυθόρμητη φράση αγάπης προς τον Αντώνη έφτασε να μεταφραστεί ως “προδοσία” στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο σεβασμός, η αγάπη και η θλίψη μου για τον Γιώργο δεν μπαίνουν σε ζυγαριά με την αγάπη και την εκτίμησή μου για τον Αντώνη. Η αγάπη δεν λειτουργεί έτσι.

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Το να αναζητάμε κακία και εχθρότητα ακόμη και μέσα στο πένθος δεν είναι σεβασμός στη μνήμη ενός ανθρώπου. Είναι νοσηρή ανθρωποφαγία. Χτες, η βαθιά συλλογική συγκίνηση και η κοινή μνήμη μέσα από το τραγούδι έγιναν μια ζωντανή, ουσιαστική μορφή αποχαιρετισμού. Γιατί ένας καλλιτέχνης που έζησε μέσα στη μουσική και αγαπήθηκε τόσο μέσα από αυτήν δεν τιμάται μόνο με τη σιωπηρή ακύρωση. Τιμάται και όταν χιλιάδες άνθρωποι τραγουδούν μαζί για εκείνον», έγραψε η Καίτη Γαρμπή.

Σημειώνεται πως μόλις η Καίτη Γαρμπή ολοκλήρωσε την εμφάνισή της στην συναυλία του Αντώνη Ρέμου γλίστρησε και έπεσε στη σκηνή, προκαλώντας λαχτάρα στον κόσμο που παρακολουθούσε τα όσα συνέβαιναν.