Πέτρος Ιακωβίδης: Γενέθλια στην πίστα με αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη – «Ήταν απλά ένας και μοναδικός»

Πέτρος Ιακωβίδης και Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξαν φίλοι και συνεργάτες. Στην πρεμιέρα του με την Έλλη Κοκκίνου, ο 37χρονος τραγουδιστής αναφέρθηκε στην απώλεια του συναδέλφου του και αποκάλυψε τον τρόπο που τον είχε στηρίξει καθοριστικά στο ξεκίνημα της καριέρας του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε διακρίνει πως ο Πέτρος Ιακωβίδης είχε ταλέντο και πριν από χρόνια, του είχε δώσει ένα τραγούδι του, με στόχο να τον βοηθήσει. Αυτό δεν το ξέχασε ποτέ ο καλλιτέχνης από την Καβάλα. Το ξεκίνημα του στέφθηκε από επιτυχία και στη συνέχεια ήρθαν οι επιτυχίες που τον καθιέρωσαν.

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Το βράδυ της Παρασκευής (11-09-2026), ο Πέτρος Ιακωβίδης ανέφερε επί σκηνής: «Σήμερα έχω τα γενέθλια μου. Θα σας πω κάτι. Πριν πολλά χρόνια, όταν ακόμα ήμουν στην Καβάλα, φανταζόμουν αυτό που γίνεται σήμερα».

Στη συνέχεια μοιράστηκε με το κοινό ότι το πρώτο τραγούδι που ερμήνευσε ποτέ στην Καβάλα ήταν του Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζοντας πόσο σπουδαίος άνθρωπος ήταν. «Ξεκίνησα να τραγουδώ και το πρώτο τραγούδι που τραγούδησα ήταν του Γιώργου Μαζωνάκη.

Έτυχε να τον γνωρίσω πολύ καλά πριν έναν χρόνο και αυτό που κατάλαβα είναι ότι ήταν απλά ένας και μοναδικός. Θέλω να τον τιμήσουμε όπως πρέπει, να του πάμε ένα αντίο και να τραγουδήσουμε παρέα όπως του αξίζει», συμπλήρωσε ο τραγουδιστής.

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Στη συνέχεια, ο Πέτρος Ιακωβίδης θέλησε να τον τιμήσει με τον πιο όμορφο τρόπο, μέσα από τη μουσική τον Γιώργο Μαζωνάκη, καλώντας το κοινό να τραγουδήσει μαζί του και να του χαρίσουν όλοι μαζί ένα τελευταίο «αντίο», όπως ακριβώς του αξίζει.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους και αγαπημένους Έλληνες λαϊκούς τραγουδιστές, συνθέτες και στιχουργούς της γενιάς του. Γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1988 στην Καβάλα. Έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στη μουσική σκηνή τόσο με τη φωνή του όσο και με τα τραγούδια που γράφει για τον εαυτό του αλλά και για άλλους μεγάλους καλλιτέχνες.