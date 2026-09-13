Νίκος Βέρτης: Αποθέωση σε εστιατόριο για τον καλλιτέχνη – Βίντεο με τους θαμώνες να τραγουδούν το «Πώς τολμάς»

Ο Νίκος Βέρτης έχει χτίσει μια από τις πιο σταθερές και επιτυχημένες καριέρες στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, με την αγάπη του κόσμου να αποτελεί το μεγαλύτερο «καύσιμο» για τον ίδιο. Από το ξεκίνημά του μέχρι σήμερα, έχει καταφέρει να κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη του κοινού, γεμίζοντας ασφυκτικά τους χώρους που εμφανίζεται, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η παρουσία του, προ ημερών σε εστιατόριο, ήταν αδύνατον να περάσει απαρατήρητη.

Σε βίντεο φαίνεται ο Νίκος Βέρτης να κάθεται σε ένα από τα τραπέζια στο εστιατόριο, την ώρα που οι υπόλοιποι θαμώνες τραγουδούσαν το «Πώς τολμάς». Ο ίδιος έδειχνε να το απολαμβάνει με ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του. Από το 2003 όταν κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο, οι επιτυχίες ήταν αλλεπάλληλες.

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Είναι ο Έλληνας καλλιτέχνης με το μεγαλύτερο ανεξάρτητο κανάλι στο YouTube, έχοντας ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο προβολές. Έχει κάνει τεράστιες sold-out συναυλίες σε εμβληματικούς χώρους του εξωτερικού (όπως το Wembley Arena στο Λονδίνο και το Kodak Theatre στο Λος Άντζελες) μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές.

«Αυτό που με εμπνέει και μου δίνει δύναμη και ώθηση είναι η αγάπη του κόσμου, να προσπαθείς πάντα και να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό», είχε πει παλαιότερα ο ίδιος σε συνέντευξή του, για την αγάπη του κόσμου. Μια αγάπη που αποτυπώθηκε και στο επόμενο βίντεο από εστιατόριο.

Παρά την επιτυχία, αποφεύγει να προκαλεί με την προσωπική του ζωή και παραμένει προσιτός. Έχει αναφέρει πως ακόμα και αν κάποια μέρα μείνει χωρίς δουλειά, θα συνεχίσει να τραγουδάει χωρίς να πληρώνεται, απλώς και μόνο επειδή αγαπάει τη μουσική.