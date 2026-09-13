Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά στις Σπέτσες: Οι εικόνες που μοιράστηκαν από τις εκδηλώσεις για την Αρμάτα

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά ταξίδεψαν στις Σπέτσες, με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Αρμάτα. Το ζευγάρι που πέρασε ένα γεμάτο καλοκαίρι με ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, επέλεξε το ιστορικό νησί του Αργοσαρωνικού για να χαλαρώσει λίγο πριν ξεκινήσουν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις τους.

Μέσα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media, Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά μοιράστηκαν σχετικά βίντεο και στιγμιότυπα από το ταξίδι τους στις Σπέτσες, επιβεβαιώνοντας πως παραμένουν αχώριστοι.

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Το Φεστιβάλ «Αρμάτα 2026» διεξάγεται από τις 28 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026 στις Σπέτσες. Οι κεντρικές εκδηλώσεις και η μεγάλη αναπαράσταση της ναυμαχίας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026. Έγινε η εντυπωσιακή αναπαράσταση της καύσης του οθωμανικού πλοίου και ο ουρανός του νησιού, στολίστηκε από πολύχρωμα πυροτεχνήματα.

Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά, βρέθηκαν στο Παλαιό Λιμάνι του νησιού για τη φαντασμαγορική αναπαράσταση της πυρπόλησης της τουρκικής ναυαρχίδας και το σόου των πυροτεχνημάτων. Απόλαυσαν τις μουσικές εκδηλώσεις του τριημέρου, ανάμεσα στις οποίες ξεχώρισε η μεγάλη συναυλία του Πάνου Κιάμου.

Το ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα ήρθε ως επιστέγασμα ενός γεμάτου καλοκαιριού για το ζευγάρι, το οποίο περιελάμβανε εξορμήσεις σε ελληνικά νησιά, όπως η Τήνος και η Μύκονος, αλλά και προορισμούς του εξωτερικού.