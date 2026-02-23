Συμβαίνει τώρα:
Αντώνης Λουδάρος: Διαγνώστηκα με καρκίνο του δέρματος, έκανα πέντε επεμβάσεις

«Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία! Δεν το είχα πει ποτέ, τι να πεις κιόλας, πρέπει να είσαι έτοιμος για να το πεις», εξομολογήθηκε ακόμα
Aντώνης Λουδάρος
O Aντώνης Λουδάρος / NDP PHOTO

Μία προσωπική αποκάλυψη έκανε ο Αντώνης Λουδάρος, καθώς εξομολογήθηκε δημοσίως ότι την εποχή του κορονοϊού είχε διαγνωστεί με καρκίνο.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» την Καθαρά Δευτέρα (23.02.2026). Ο Αντώνης Λουδάρος μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τη μάχη του με τον καρκίνο.

«Είμαι χαρούμενος, αισιοδόξος και βλέπω πλέον τη ζωή διαφορετικά», είπε αρχικά ο Αντώνης Λουδάρος.

Ο Αντώνης Λουδάρος είπε στη συνέχεια: «Είχα διαγνωστεί με καρκίνο, την περίοδο του κορονοϊου! Όχι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά με ταρακούνησε πάρα πολύ».

Αντώνης Λουδάρος: Δεν το ξέρεις, το ξέρεις;

Κατερίνα Ζαρίφη: Έχω πάθει…

Αντώνης Λουδάρος: Κι εγώ έπαθα τώρα…

«Πήγα να αφαιρέσω κάτι σαν σπυράκι, το δώσαμε για βιοψία και ήταν βασικοκυτταρικός καρκίνος (σ.σ. καρκίνος του δέρματος). Δεν ήμουν ποτέ μόνος μου σε αυτό, ήταν κοντά και η οικογένειά μου και οι φίλοι μου. Ήταν ένα πολύ γερό μάθημα!

Φοβήθηκα, αλλά οι γιατροί μου είπαν να χαλαρώσω και ότι είναι κάτι που αντιμετωπίζεται. Έκανα πέντε επεμβάσεις για να καθαριστεί, γιατί ήταν στο δέρμα. Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία! Δεν το είχα πει ποτέ, τι να πεις κιόλας, πρέπει να είσαι έτοιμος για να το πεις».

