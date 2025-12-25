Αντώνης Μυριαγκός: Ποτέ πριν από την ταινία δεν άκουσα σχόλιο για την ομοιότητά μου με τον Ιωάννη Καποδίστρια

Ο Αντώνης Μυριαγκός αποκάλυψε τα πάντα για πώς ένιωσε όταν ανέλαβε τον ρόλο του Ιωάννη Καποδίστρια στη νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή για τη ζωή και το έργο του σπουδαίου Έλληνα πολιτικού.

Ο ηθοποιός παραχώρησε μία συνέντευξη στο ΒΗΜΑgazino και τον Γιάννη Ζουμπουλάκη και σχολίασε μάλιστα και την ομοιότητα που έχει με τον Ιωάννη Καποδίστρια. Επίσης, ο Αντώνης Μυριαγκός παραδέχτηκε ότι τα συναισθήματα που τον κυρίευσαν όταν ανέλαβε τον ρόλο ήταν ανασφάλεια και φόβος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όχι, δεν έτυχε να μου πει ποτέ κάποιος ότι μοιάζω με τον Ιωάννη Καποδίστρια. Ποτέ πριν από την ταινία δεν άκουσα τέτοιο σχόλιο, αλλά μπορώ να το καταλάβω διότι τυγχάνει να έχουμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά», ξεκαθάρισε ο Αντώνης Μυριαγκός μιλώντας για την ομοιότητά του με τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας.

«Το συναίσθημα που κυριάρχησε τη στιγμή που ανέλαβα τον ρόλο ήταν ανασφάλεια, φόβος για αυτό το πρόσωπο, γιατί το ιστορικό βάρος είναι πολύ μεγάλο και η συλλογική μνήμη φορτωμένη. Ο Καποδίστριας είναι ένα πρόσωπο που πολλοί νομίζουμε ότι γνωρίζουμε, ενώ στην πραγματικότητα δεν το γνωρίζουμε, δεν έχουμε σκύψει πάνω από την ιστορία του.

Με έναν τρόπο, θα έλεγα ότι είναι αυτό που λέμε “ο γνωστός μας άγνωστος”. Νομίζω ότι το συναίσθημα που τελικά κυριάρχησε στα γυρίσματα ήταν η πίστη μου στην προσέγγιση του προσώπου, σε αυτό δηλαδή που είχα αποφασίσει να κάνω. Ήμουν ένας ενδιάμεσος που καλούνταν να συστήσει με τον πιο ανοιχτό τρόπο αυτή την προσωπικότητα. Αναζητούσα το αντίκρισμα αυτής της φωτεινής προσωπικότητας», δήλωσε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός.

Σημειώνεται ότι η ταινία έκανε πρεμιέρα, Τετάρτη (25.12.2025) σήμερα σε όλους τους κινηματογράφους της χώρας.

Τον ρόλο της γυναίκας που αγάπησε ο Ιωάννης Καποδίστριας, της Ρωξάνδρας Στούρτζα, υποδύεται η ταλαντούχα ηθοποιός Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, η οποία μίλησε αποκλειστικά στο newsit.gr για αυτή τη σημαντική δουλειά αλλά και για τη συμμετοχή της στην επιτυχημένη σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο».