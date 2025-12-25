Η Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη στο newsit.gr: Έχω έρθει αντιμέτωπη με κακοποιητικούς ανθρώπους – Ο ρόλος στον «Καποδίστρια» και το «Μία νύχτα μόνο»

Η Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη είναι μία ταλαντούχα καλλιτέχνιδα, γεμάτη όνειρα και όρεξη για νέες προκλήσεις. Άλλωστε για εκείνη κάθε ρόλος είναι μία νέα μεγάλη πρόκληση και ο φετινός χειμώνας είναι γεμάτος, καθώς την απολαμβάνουμε σε κινηματογράφο, θέατρο και τηλεόραση. Η νεαρή ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη νέα κινηματογραφική ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, με τίτλο «Καποδίστριας», που κυκλοφορεί ανήμερα τα Χριστούγεννα (25.12.2025) σε όλους τους κινηματογράφους και παρουσιάζει τη ζωή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας και των ανθρώπων που βρέθηκαν δίπλα του. Παράλληλα, παίρνει μέρος στην επιτυχημένη σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», ενώ θεατρικά συμμετέχει για δεύτερη σεζόν στην παράσταση «Δον Ζουάν».

Η Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη μίλησε στο newsit.gr για όλα και αποκάλυψε τι πρόκειται να παρακολουθήσουν οι θεατές που θα επιλέξουν να δουν την ταινία «Καποδίστριας». Παράλληλα, έδωσε ένα δυνατό spoiler για τη συνέχεια της σειράς «Μια νύχτα μόνο» και εξομολογήθηκε ότι έχει βρεθεί αντιμέτωπη με κακοποιητικές συμπεριφορές και βίωσε δύσκολες στιγμές, ωστόσο υπογραμμίζει ότι το κίνημα MeToo έχει αλλάξει τα δεδομένα στον χώρο του ελληνικού θεάτρου.

Σε απολαμβάνουμε στη νέα του Γιάννη Σμαραγδή, «Καποδίστριας». Πώς νιώθεις που είσαι μέρος αυτής της μεγάλης παραγωγής;

Σήμερα η τέχνη της πολιτικής ευτελίζεται ολοένα και περισσότερο, ενώ η πίστη μας στους θεσμούς και τα πρόσωπα έχει καταρρεύσει. Η ταινία φιλοδοξεί να αναδείξει το αντίθετο, έναν δηλαδή Ευρωπαίο οραματιστή, ανθρωπιστή, γιατρό, πολιτικό που μόχθησε για τη σύσταση ενός ανεξάρτητου ελληνικού κράτους και τη δημιουργία των θεσμών που θα οικοδομήσουν μία ελεύθερη δημοκρατία. Χαίρομαι που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας.

Πες μας δυο λόγια για τον ρόλο της Ρωξάνδρας Στούρτζα που υποδύεσαι… Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση σε αυτόν;

Κάθε ρόλος αποτελεί πρόκληση. Η Ρωξάνδρα Στούρτζα υπήρξε συγγραφέας, φιλάνθρωπος, κυρία επί των τιμών της Τσαρίνας και άτυπα διπλωμάτης, καθώς καμία γυναίκα δεν συμμετείχε επίσημα στην πολιτική ζωή. Έκανε έναν ανεπιθύμητο γάμο και αφιέρωσε τη ζωή της στο φιλανθρωπικό έργο που μεταξύ άλλων χρηματοδότησε και ο Καποδίστριας. Και παρόλο που αυτοί οι δύο άνθρωποι δε μοιράστηκαν κοινή ζωή, μοιράστηκαν ιδέες, όραμα, πνεύμα και δράση.

Πόσο μεγάλη ή μικρή διαδρομή κλήθηκες να διανύσεις προκειμένου να μπορέσεις να μπεις στην ψυχοσύνθεση μίας γυναίκας που έζησε σε άλλη εποχή, σε διαφορετική κοινωνική θέση και είχε μία εντελώς διαφορετική ζωή από τη δική σου;

Πιστεύω ότι οι ρόλοι είναι οι δράσεις τους και σε αυτό επένδυσα. Εστίασα δηλαδή στις στιγμές, στις σκηνές, που θέλει ο δημιουργός να εμφανίσει το πλάσμα αυτό και πώς στη δεδομένη στιγμή μιλάει, σε ποιο ρυθμό, ένταση, πώς κινείται, πώς στέκεται.