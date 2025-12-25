Lifestyle

Η Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη στο newsit.gr: Έχω έρθει αντιμέτωπη με κακοποιητικούς ανθρώπους – Ο ρόλος στον «Καποδίστρια» και το «Μία νύχτα μόνο»

Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη
Μαίρη Καράμπελα

Η Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη είναι μία ταλαντούχα καλλιτέχνιδα, γεμάτη όνειρα και όρεξη για νέες προκλήσεις. Άλλωστε για εκείνη κάθε ρόλος είναι μία νέα μεγάλη πρόκληση και ο φετινός χειμώνας είναι γεμάτος, καθώς την απολαμβάνουμε σε κινηματογράφο, θέατρο και τηλεόραση. Η νεαρή ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη νέα κινηματογραφική ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, με τίτλο «Καποδίστριας», που κυκλοφορεί ανήμερα τα Χριστούγεννα (25.12.2025) σε όλους τους κινηματογράφους και παρουσιάζει τη ζωή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας και των ανθρώπων που βρέθηκαν δίπλα του. Παράλληλα, παίρνει μέρος στην επιτυχημένη σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», ενώ θεατρικά συμμετέχει για δεύτερη σεζόν στην παράσταση «Δον Ζουάν». 

Η Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη μίλησε στο newsit.gr για όλα και αποκάλυψε τι πρόκειται να παρακολουθήσουν οι θεατές που θα επιλέξουν να δουν την ταινία «Καποδίστριας». Παράλληλα, έδωσε ένα δυνατό spoiler για τη συνέχεια της σειράς «Μια νύχτα μόνο» και εξομολογήθηκε ότι έχει βρεθεί αντιμέτωπη με κακοποιητικές συμπεριφορές και βίωσε δύσκολες στιγμές, ωστόσο υπογραμμίζει ότι το κίνημα MeToo έχει αλλάξει τα δεδομένα στον χώρο του ελληνικού θεάτρου.

Σε απολαμβάνουμε στη νέα του Γιάννη Σμαραγδή, «Καποδίστριας». Πώς νιώθεις που είσαι μέρος αυτής της μεγάλης παραγωγής;

Σήμερα η τέχνη της πολιτικής ευτελίζεται ολοένα και περισσότερο, ενώ η πίστη μας στους θεσμούς και τα πρόσωπα έχει καταρρεύσει. Η ταινία φιλοδοξεί να αναδείξει το αντίθετο, έναν δηλαδή Ευρωπαίο οραματιστή, ανθρωπιστή, γιατρό, πολιτικό που μόχθησε για τη σύσταση ενός ανεξάρτητου ελληνικού κράτους και τη δημιουργία των θεσμών που θα οικοδομήσουν μία ελεύθερη δημοκρατία. Χαίρομαι που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας.

Πες μας δυο λόγια για τον ρόλο της Ρωξάνδρας Στούρτζα που υποδύεσαι… Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση σε αυτόν;

Κάθε ρόλος αποτελεί πρόκληση. Η Ρωξάνδρα Στούρτζα υπήρξε συγγραφέας, φιλάνθρωπος, κυρία επί των τιμών της Τσαρίνας και άτυπα διπλωμάτης, καθώς καμία γυναίκα δεν συμμετείχε επίσημα στην πολιτική ζωή. Έκανε έναν ανεπιθύμητο γάμο και αφιέρωσε τη ζωή της στο φιλανθρωπικό έργο που μεταξύ άλλων χρηματοδότησε και ο Καποδίστριας. Και παρόλο που αυτοί οι δύο άνθρωποι δε μοιράστηκαν κοινή ζωή, μοιράστηκαν ιδέες, όραμα, πνεύμα και δράση. 

Πόσο μεγάλη ή μικρή διαδρομή κλήθηκες να διανύσεις προκειμένου να μπορέσεις να μπεις στην ψυχοσύνθεση μίας γυναίκας που έζησε σε άλλη εποχή, σε διαφορετική κοινωνική θέση και είχε μία εντελώς διαφορετική ζωή από τη δική σου;

Πιστεύω ότι οι ρόλοι είναι οι δράσεις τους και σε αυτό επένδυσα. Εστίασα δηλαδή στις στιγμές, στις σκηνές, που θέλει ο δημιουργός να εμφανίσει το πλάσμα αυτό και πώς στη δεδομένη στιγμή μιλάει, σε ποιο ρυθμό, ένταση, πώς κινείται, πώς στέκεται.

Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Αντώνης Μυριαγκός
Σκηνή από την ταινία «Καποδίστριας»

Το γεγονός ότι η ταινία περιγράφει την ελληνική Ιστορία και τη ζωή αυτών των σημαντικών ανθρώπων προκαλεί μεγαλύτερη ευθύνη στους ηθοποιούς που κληθήκατε να δώσετε σάρκα και οστά σε αυτά τα πρόσωπα;

Δε θεωρώ ότι η ευθύνη είναι μεγαλύτερη επειδή η ταινία είναι ιστορική. Δεν είναι ντοκιμαντέρ, ούτε υπάρχουν ντοκουμέντα για το πώς ακριβώς ήταν οι άνθρωποι που αναφέρονται στην ταινία, ώστε να υπάρχει το άγχος μίας πιστής αντιγραφής ή μίμησης. Υπάρχει όμως η ευθύνη του ηθοποιού να καταθέσει κάτι, όποιο κι αν είναι το πλαίσιο, ιστορικό ή μη. 

 
 
 
 
 
Ιστορικά, η Ρωξάνδρα είχε έναν ανεκπλήρωτο έρωτα με τον Ιωάννη Καποδίστρια. Θα δούμε όσα έχουν συμβεί ή στην ταινία υπάρχουν και κομμάτια μυθοπλασίας;

Όσα συνέβησαν δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε, καθώς οι πληροφορίες μας για τη μεταξύ τους σχέση προέρχονται από την αλληλογραφία που αντάλλασσαν μεταξύ τους, το ημερολόγιο της και κάποια γράμματα του Καποδίστρια προς τον πατέρα του. Στην ταινία επομένως υπάρχει έντονα το στοιχείο της μυθοπλασίας, το οποίο όμως υπακούει στα ιστορικά στοιχεία. 

Ο έρωτας και οι σπουδές

Στη δική σου ζωή ο έρωτας τι ρόλο παίζει;

Τον πρώτο και τον τελευταίο. Είμαι πολύ ερωτευμένη και όλη μου η ζωή κινείται γύρω από αυτό. 

Έχεις κάνει πολλές και διαφορετικές σπουδές: Υποκριτική, Νομική, Θεατρολογία, Μουσική, Χορός. Ποια είναι η μεγάλη σου αγάπη;

Δεν μπορώ να επιλέξω. Είναι όλα αναπόσπαστα κομμάτια της προσωπικότητας μου και είχα μεγάλη επιθυμία και ανάγκη να περάσω από αυτά. Επαγγελματικά έμεινα στο θέατρο γιατί κατά κάποιον τρόπο εμπεριέχει και όλα τα άλλα πεδία. 

Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη
Η Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη έχει πολλές μεγάλες αγάπες, όπως ο χορός, το θέατρο και η μουσική / ΝDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Οι αποκαλύψεις για τα επόμενα επεισόδια του «Μια νύχτα μόνο»

Θεατρικά έχεις διανύσει μία σημαντική πορεία και φέτος σε απολαμβάνουμε και τηλεοπτικά στη σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο» που ήδη έχει αγαπηθεί από το κοινό. Τι είναι για σένα αυτή η δουλειά;

Είναι μία συνάντηση με ανθρώπους που εκτιμώ βαθιά και θαυμάζω και μία πολύ ωραία συγκυρία. Με τον σκηνοθέτη της σειράς Στάμο Τσάμη συνεργάστηκα στο παρελθόν και ήταν ευλογία να ξαναβρεθώ μαζί του επαγγελματικά.

Τι να περιμένει το κοινό στα επόμενα επεισόδια της σειράς;

Στα επόμενα επεισόδια, η σχέση της Αρετής και του Οδυσσέα θα βαθύνει. Καθώς ο χρόνος κυλά ο Οδυσσέας αποδεικνύει τον ειλικρινή έρωτά του και κερδίζει τη συμπάθεια του μικρού Πέτρου, ενώ η Αρετή έρχεται αντιμέτωπη με σκοτεινές δυνάμεις. 

Πώς είναι η συνεργασία σου με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου;

Η συνεργασία μας είναι άψογη. Είναι μία πολύ καλή ηθοποιός με μεγάλη εμπειρία και χαίρομαι που οι περισσότερες σκηνές μου είναι μαζί της.

Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη
Η Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη έχει διανύσει μία σημαντική πορεία στο θέατρο / NDP PHOTO

Το θέατρο και οι κακοποιητικές συμπεριφορές

Θεατρικά βρίσκεσαι στην παράσταση «Δον Ζουάν» που ανεβαίνει για 2η χρονιά! Πως είναι αυτή η θεατρική συνύπαρξη με τον Πάνο Βλάχο;

Νιώθω πολύ τυχερή, γιατί όλος ο θίασος αποτελείται από εξαιρετικούς ηθοποιούς και ανθρώπους. Ο Πάνος Βλάχος είναι ένα ταλαντούχο πλάσμα, με αίσθηση του χιούμορ και ένας ασταμάτητος καλλιτέχνης! 

Και κινηματογράφος και θέατρο και τηλεόραση, νιώθεις ότι το όνειρό σου πραγματοποιείται;

Όχι. Εξ άλλου τα όνειρα όταν πραγματοποιηθούν παύουν να υπάρχουν. Επίσης η πορεία μέσα σε αυτόν τον χώρο έχει τα φωτεινά αλλά και τα σκοτεινά σημεία της. Νιώθω ότι βαδίζω σε έναν δρόμο χωρίς τέρμα που συνεχώς με εκπλήσσει. 

Το κίνημα MeToo, που ξεκίνησε από ηθοποιούς, βλέπουμε να φτάνει και τον χώρο του τραγουδιού. Πιστεύεις ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα στο θέατρο;

Ναι, πιστεύω ότι μετά τον covid γίνεται μία προσπάθεια να έρθουμε κοντά, να συσπειρωθούμε. Και αυτό μας κάνει και πιο ευαισθητοποιημένους και πιο θαρραλέους. Γιατί όταν νιώθεις μόνος είσαι και αποδυναμωμένος. Γι' αυτό και θεωρώ απαραίτητο να στηρίζουμε το σωματείο μας. Ένα ισχυρό σωματείο μπορεί να δώσει μάχες που σε ατομικό επίπεδο θα φάνταζαν αδιανόητες. Συγκεκριμένα για το κίνημα MeΤoo θεωρώ ότι έγινε μία σπουδαία αρχή αλλά δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. 

Έχει τύχει να έρθεις ποτέ αντιμέτωπη με κακοποιητικούς ανθρώπους; 

Ναι, έχω έρθει αντιμέτωπη με κακοποιητικούς ανθρώπους. Αυτή τη συνθήκη την αντιμετώπισα με μεγάλη δυσκολία, γιατί ένιωθα τύψεις και ενοχές για αυτό που βίωνα. Ένιωθα δηλαδή εγώ έφταιγα που επέτρεψα να μου συμβεί. Ακόμα ψάχνω τον τρόπο να διαχειρίζομαι τέτοιες καταστάσεις, αλλά παράλληλα έχω βρει το θάρρος να τις συζητάω και να τις αντιμετωπίζω ακόμα και με τη βία, και δεν εννοώ σωματική. 

Ετοιμάζεις κάτι άλλο επαγγελματικά;

Από τον Μάρτιο θα κάνω μία σειρά παραστάσεων στο θέατρο Arroyo στον Κεραμεικό κάθε Σάββατο και Κυριακή. Το έργο είναι ένας μονόλογος της Ισμήνης, της Καρόλ Φρεσέτ, σε σκηνοθεσία Μανώλη Σειραγάκη. 

Τι εύχεσαι για τη νέα χρονιά;

Για τη νέα χρονιά εύχομαι μέσα από την καρδιά μου υγεία σε όλο τον κόσμο, να πέσει ο Τραμπ και λευτεριά στην Παλαιστίνη!

