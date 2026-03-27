Αντώνης Νικοπολίδης: Όταν σταμάτησα το ποδόσφαιρο υπήρχαν κάποιες εντάσεις μέσα στο σπίτι

Ο Αντώνης Νικοπολίδης έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε στην αγάπη του για το ποδόσφαιρο, ενώ μίλησε και για τη ζωή μετά τα γήπεδα.

Ο πρώην τερματοφύλακας της Εθνικής Ελλάδος και του Ολυμπιακού μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» και τα όσα είπε προβλήθηκαν την Παρασκευή (27.03.2026). Οι δηλώσεις του Αντώνη Νικοπολίδη έγιναν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου «Αθέατες Νίκες», μιας ημέρας διηγήσεων αφιερωμένης στον αθλητισμό, όπου συμμετέχει ως ομιλητής.

«Έχω πει τη δική μου ιστορία μέσα στο βιβλίο» σημείωσε αρχικά ο Αντώνης Νικοπολίδης.

«Αν ήταν στο χέρι μου δεν θα σταμάταγα ποτέ (σ.σ. το ποδόσφαιρο). Αλλά έπρεπε να σταματήσω. Νομίζω ότι η δυσκολία είναι ότι πλέον η καθημερινότητα αλλάζει σε έναν αθλητή. Ιδιαίτερα όταν συμμετέχει στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο όπως εγώ, 24 χρόνια. Ξαφνικά αλλάζει η καθημερινότητα. Επιστρέφεις στο σπίτι, προσπαθείς να προσαρμοστείς και δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Σίγουρα, κάποιες εντάσεις υπήρχαν μέσα στο σπίτι. Όλα αυτά τα ξεπέρασα, γιατί βρήκα το επόμενο πράγμα που ήθελα να κάνω και αφοσιώθηκα σε αυτό. Τότε νομίζω τα πράγματα γίνονται πολύ πιο ομαλά», εξομολογήθηκε στη συνέχεια για το ποδόσφαιρο.

Παράλληλα, ο Αντώνης Νικοπολίδης αναφέρθηκε κα στα παιδιά του. Ο μεγάλος του γιος ακολουθεί τα βήματά του στο ποδόσφαιρο.

«Ο μεγάλος μου γιος ασχολείται με το ποδόσφαιρο επαγγελματικά. Ίσως είμαι λίγο πιο αυστηρός. Νομίζω δεν θα έπρεπε να είμαι τόσο. Παρόλα αυτά θέλω να είμαι αυστηρός (σ.σ. με τα παιδιά μου), γενικότερα. Τα δίδυμα πάνε πανεπιστήμιο. Και εγώ και η γυναίκα μου προσπαθούμε να τα μεγαλώσουμε κυρίως με αξίες και πιστεύουμε ότι τα καταφέρνουμε καλά», εξομολογήθηκε ο βετεράνος τερματοφύλακας.

Όσο για το ποιο είναι το μυστικό για μία επιτυχημένη καριέρα στον χώρο του ποδοσφαίρου, αποκάλυψε: «Θα έλεγα, υπομονή και επιμονή».