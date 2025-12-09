Αντώνης Ρέμος: Backstage video από τα γυρίσματα του τραγουδιού του, «Δευτέρα»

Ο Αντώνης Ρέμος μοιράστηκε ένα backstage video από τα γυρίσματα του video clip για τη νέα του επιτυχία «Δευτέρα», με τους διαδικτυακούς του φίλους να τον γεμίζουν likes κι αποθεωτικά σχόλια.

Ο κορυφαίος ερμηνευτής, Αντώνης Ρέμος, «ανέβασε» στο Instagram μερικές στιγμές από τα γυρίσματα του video, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά κι ατμοσφαιρικά videos που έχει κυκλοφορήσει.

Με μινιμαλιστική και σύγχρονη noir αισθητική καθώς και συμβολισμούς, το «Δευτέρα» μεταφέρει στις οθόνες μας την απουσία και τη μοναξιά, συναισθήματα που όλοι έχουμε κάποια στιγμή βιώνουμε, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό.

Το «Δευτέρα», που κυκλοφορεί από την Panik Records, αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό και ξεχωρίζει στο Spotify και τα ραδιόφωνα όπου μπήκε αμέσως στο top10 των charts.

Είναι viral στα social media με τον στίχο «είναι η αγάπη Κυριακή κι εγώ Δευτέρα» να αποτελεί πλέον σλόγκαν.

Τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης.

Την παραγωγή έκανε ο Γιώργος Κυβέλλος και την ενορχήστρωση ο Χρήστος Soumka, ενώ το video σκηνοθέτησε ο Alex Κωνσταντινίδης.