Αντώνης Ρέμος: Δύο ξεχωριστές τιμητικές διακρίσεις στην Κύπρο για τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας

Ο Αντώνης Ρέμος είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες της γενιάς του και έχει στο ενεργητικό του πολλές επιτυχίες.

Ο γνωστός καλλιτέχνης πρόσφατα βραβεύτηκε στην Κύπρο με αφορμή τα 30 χρόνια της πορείας του. Στο πλαίσιο της μεγάλης, ανοιχτής συναυλίας του στη Λευκωσία, ο Αντώνης Ρέμος τιμήθηκε τόσο από τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό (Κλάδο Λευκωσίας) όσο και από τον Δήμαρχο Λευκωσίας, Χαράλαμπο Προύντζο.

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Η βράβευση από τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό έγινε ως αναγνώριση της διαρκούς στήριξης του καλλιτέχνη στο ανθρωπιστικό έργο του οργανισμού. Η επετειακή αυτή συναυλία στην Τάφρο Νταβίλα σχεδιάστηκε με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, με προϋπόθεση τη συμβολική εισφορά των 3 ευρώ ανά δελτίο εισόδου για την ενίσχυση του Ερυθρού Σταυρού.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκλονιστική, καθώς τα χιλιάδες εισιτήρια εξαντλήθηκαν αμέσως, μετατρέποντας τη μουσική αυτή εκδήλωση σε μια σπουδαία πράξη αλληλεγγύης.

Μία αναμνηστική φωτογραφία από τη βράβευση του Αντώνη Ρέμου

Παράλληλα, ο Αντώνης Ρέμος έγινε δεκτός στο Δημαρχείο Λευκωσίας από τον Δήμαρχο, Χαράλαμπο Προύντζο.

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Ο Χαράλαμπος Προύντζος, θέλοντας να τιμήσει την τριαντάχρονη πορεία του τραγουδιστή αλλά και την απόφασή του να επιλέξει τη Λευκωσία για αυτόν τον μεγάλο εορτασμό, του προσέφερε ένα αντίγραφο αρχαίου κυπριακού ειδωλίου.

Η κορύφωση των εορτασμών πραγματοποιείται την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στην Τάφρο Νταβίλα, με ένα μοναδικό μουσικό υπερθέαμα. Ο Αντώνης Ρέμος, παρέα με αγαπημένους καλλιτέχνες και εκλεκτούς καλεσμένους, θα ταξιδέψει το κοινό μέσα από τις μεγάλες επιτυχίες που σφράγισαν τρεις δεκαετίες ελληνικού τραγουδιού, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά τη δύναμη της μουσικής να ενώνει τους ανθρώπους και να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο.