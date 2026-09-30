Νικήτας Τσακίρογλου: «Η Χρυσούλα Διαβάτη μιλάει, συνεννοούμαστε, αλλά βρίσκεται σε μια κατατονία»

Ο Νικήτας Τσακίρογλου και η Χρυσούλα Διαβάτη είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της υποκριτικής τέχνης και η αγάπη τους κρατά εδώ και πολλές δεκαετίες. Ο ένας στηρίζει τον άλλον στα εύκολα και στα δύσκολα. Εδώ και αρκετό διάστημα η γνωστή ηθοποιός αντιμετωπίζει μια περιπέτεια υγείας και ο σύζυγός της είναι συνεχώς στο πλάι της.

Ο Νικήτας Τσακίρογλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», αποκαλύπτοντας τα νεότερα γύρω από την κατάσταση της υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη, υπογραμμίζοντας ότι θέλει να γίνει καλά. Όσα είπε προβλήθηκαν την Τετάρτη (30.09.2026).

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«Έχω και το πρόβλημα της Χρυσούλας. Τώρα χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον, γιατί έχουμε ανθρώπινο χρέος. Πάει καλύτερα, αλλά θέλει χρόνο. Έχουμε έναν άνθρωπο που την φροντίζει για κάτι, το οποίο δεν μπορώ εγώ. Έχω και την κόρη μου την οποία βοηθάει στα διαδικαστικά», δήλωσε ο Νικήτας Τσακίρογλου.

«Μιλάει, συνεννοούμαστε για κάποια πράγματα που θέλει, αλλά βρίσκεται σε μια κατατονία ακόμη λόγω έλλειψης κινητικότητας. Είναι δύσκολα τα πράγματα», εξομολογήθηκε ακόμα.

«Δεν της λείπει η δουλειά της, θέλει να γίνει καλά. Πιστεύουμε ότι θα επανέλθει σύντομα και θα βρεθεί κοντά στον κόσμο. Κλείσαμε έναν χρόνο. Τα αυτοάνοσα συμβαίνουν απότομα, ιδιαίτερα αυτά που είναι νευρικής φύσεως», πρόσθεσε ο Νικήτας Τσακίρογλου.

Σημειώνεται ότι η Χρυσούλα Διαβάτη έχει διαγνωστεί με ρευματοειδή αρθρίτιδα και απέχει εδώ και καιρό από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.