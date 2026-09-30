Περικλής Κονδυλάτος: Η φαρμακερή ατάκα για τη Μπέττυ Μαγγίρα και η τρολ απάντησή της

Ένα νέο beef φαίνεται να ξεκίνησε στον χώρο της showbiz, με πρωταγωνιστές την Μπέττυ Μαγγίρα και τον Περικλή Κονδυλάτο.

Ο σχεδιαστής κοσμημάτων ήταν εκείνος που θέλησε να σχολιάσει την καριέρα του μοντέλου και παρουσιάστριας που φέτος απολαμβάνουμε ως κριτή του GNTM. Ο Περικλής Κονδυλάτος είπε στην κάμερα του «Happy Day» ότι η Μπέττυ Μαγγίρα δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με τη μόδα και ήταν μοντέλο το 1821.

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Η δήλωσή του προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (30.09.2026).

«Σχέση ιδιαίτερη με την μόδα δεν έχει. Και τα χρόνια του μόντελινγκ ήταν πολύ λίγα και το 1821. Αλλά, εντάξει, θεωρώ ότι είναι καλή για τηλεοπτικό προϊόν. Μ’ αρέσει πολύ αυτή η επιτροπή. Απλά, επειδή με ρωτάς για την Μπέττυ, λέω συγκεκριμένα ότι δεν έχει σχέση πολύ με τον χώρο μας. Αυτό», είπε ο Περικλής Κονδυλάτος, σχολιάζοντας τη συμμετοχή της στην επιτροπή του GNTM.

«Επειδή έχει κάνει πάρα πολλά, νυχτερινά μαγαζιά και μόντελινγκ και τηλεόραση και τραγούδι, το ένα και το άλλο, δεν είναι ένας άνθρωπος που θα πεις ότι έχει βγει από τον χώρο της μόδας», πρόσθεσε για τη Μπέττυ Μαγγίρα ο Περικλής Κονδυλάτος.

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Μερικές ώρες αργότερα, η Μπέττυ Μαγγίρα, που είναι μία γυναίκα με χιούμορ και αυτοσαρκασμό θέλησε να απαντήσει στον Περικλή Κονδυλάτο με τον δικό της τρόπο.

«Δίκιο έχει… Ιδού και η απόδειξη», έγραψε στα stories της στο Instagram η Μπέττυ Μαγγίρα, αναπαράγοντας τη δήλωση του Περικλή Κονδυλάτου.

Η Μπέττυ Μαγγίρα απάντησε στο σχόλιο του Περικλή Κονδυλάτου

«Από το peak της καριέρας μου», έγραψε στη λεζάντα της χιουμοριστικής φωτογραφίας της.

Η Μπέττυ Μαγγίρα σε πασαρέλα του… 1821

Η απάντηση της Μπέττυς Μαγγίρα περιέχει μεγάλες δόσεις χιούμορ.