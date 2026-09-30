Αιμίλιος Χειλάκης: «Έκοψα το πάθος που είχα με τον τζόγο όταν ερωτεύτηκα την Αθηνά Μαξίμου»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης έδωσε μία νέα συνέντευξη και αναφέρθηκε στο κεφάλαιο «έρωτας», αποκαλύπτοντας ότι η γνωριμία του με τη Αθηνά Μαξίμου τον οδήγησε στο να βγάλει από τη ζωή του όλες τις κακές του συνήθειες.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στο podcast των Rainbow Mermaids και δήλωσε ότι είχε στο παρελθόν πάθος με τον τζόγο, ωστόσο η Αθηνά Μαξίμου τον βοήθησε να απεξαρτηθεί. Παράλληλα, ο Αιμίλιος Χειλάκης αποκάλυψε και πώς έκοψε το τσιγάρο.

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«Εγώ κατάφερα ας πούμε και έκοψα το πάθος που είχα με τον τζόγο τη στιγμή που ερωτεύτηκα με την Αθηνά. Γιατί αδρεναλινικά δεν το χρειαζόμουν πια. Ήταν τόσο πιο ισχυρό το συναισθηματικό πάθος από το αδρεναλινικό, που μου εκμηδενίστηκε. Έφυγε ξαφνικά μια μέρα. Το τσιγάρο έφυγε γιατί κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να κάνω τις σκηνές που είχα σκηνοθετήσει τον εαυτό μου να κάνει, γιατί δεν άντεχα να κουνηθώ. Και το έκοψα και άρχισα ξαφνικά να έχω μια αθλητικότητα στο σώμα μου», εξομολογήθηκε ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Παράλληλα, ο Αιμίλιος Χειλάκης μίλησε και για τα νεανικά του χρόνια και αναφέρθηκε για τους μεγάλους έρωτες της ζωής του.

«Έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο ο έρωτας στη ζωή μου. Ερωτευόμουν σφόδρα. Υπάρχει μια κοπέλα που μιλάμε ακόμα και τώρα, είχαμε βγει τις προάλλες οικογενειακά, είχα φάει τέσσερις χυλοπίτες. Δεν το έβαζα κάτω. Ηττήθηκα στο τέλος. Δεν την κερδίσαμε αυτή. Μετά άλλαξε και σχολείο αυτή», είπε ο γνωστός ηθοποιός.

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«Ουσιαστικά τότε αυτό δεν ήταν θέμα της σεξουαλικότητας της σχέσης. Ήταν δύο νέα παιδιά, ένα παιδί 18 και ένα παιδί 17 χρονών, αφεθήκαμε το ένα στο άλλο. Την γλύκα θυμάσαι μωρέ, όχι το σώμα και την επικοινωνία του σώματος», πρόσθεσε.

«Το σύμφωνο συμβίωσης φτιάχτηκε όταν πέθανε ο Μηνάς Χατζησάββας για να μπορέσει ο σύντροφός του να απολαύσει τα χρήματα που έβγαλαν μαζί», ανέφερε στην ίδια συνέντευξη ο Αιμίλιος Χειλάκης.

«Δεν ξεπλένεις άμα παρακολουθείς τη δουλειά του. Έκαναν το λάθος και έκοψαν από το Mega τα σίριαλ του Πέτρου Φιλιππίδη. Μισό λεπτάκι. Αν ο Πέτρος αποδειχτεί ότι είναι βιαστής, τελειώνει η ιστορία, αυτός καταδικάζεται. Δεν μπορούν να καταδικαστούν μαζί του και άλλοι 30 ηθοποιοί που παίζουν στα σίριαλ και ξαφνικά δεν μπορεί να πάρουν τα δικαιώματά τους. Έχουν υπάρξει στο ελληνικό θέατρο, στην τηλεόραση και το σινεμά κακοποιητές πάρα πολλοί, πιστέψετε με. Τεράστια ονόματα.

Αν αρχίσουμε και τα λέμε αυτά τα ονόματα κάποια στιγμή θα πρέπει να κλείσουμε όλες τις τηλεοράσεις και να μη ξαναδούμε τίποτα. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το να απομακρύνεις τον τρόπο είναι διαφορετικό από το να απομακρύνεις τον άνθρωπο. Πρέπει να μάθουμε στον κόσμο να μην είναι κακοποιητής και όχι απλά να φυλακίσουμε τον κακοποιητή», είπε ακόμα ο Αιμίλιος Χειλάκης.