Ο Μιχάλης Μυτακίδης των Active Member: «Έχω κατηγορηθεί ότι διώχνω εύκολα τον κόσμο από δίπλα μου»

Ο Μιχάλης Μυτακίδης, μουσικός, τραγουδιστής και ιδρυτή του θρυλικού συγκροτήματος Active Member, έδωσε μια σπάνια συνέντευξη και μίλησε για την πορεία του στον χώρο της μουσικής.

Ο γνωστός καλλιτέχνης ήταν καλεσμένος την Τετάρτη (30.09.2026) στην εκπομπή «Στούντιο 4» τον Μιχάλη Μυτακίδη. Ο τραγουδιστής των Active Member εξήγησε ότι από μικρός έγραφε στίχους, ενώ αναφέρθηκε και στην 35 πορεία του στον χώρο της τέχνης.

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«Το soundtrack της ζωής μου και αυτό που υπήρχε τριγύρω μου, σαν απόηχος, ήταν το παλιό λαϊκό τραγούδι, ο Στέλιος Καζαντζίδης και τα λοιπά. Ο Περπινιάδης και όλοι, οι θρύλοι της εποχής στα λαϊκά, απ’ τους παλιότερους εκεί στο Πέραμα. Και εγώ μεγάλωσα με τα πρώιμα της soul, την χρυσή εποχή της soul και αργότερα ανακάλυψα με τη γέννησή του το hip hop. Αλλά παράλληλα άκουγα πάντα πολλά πράγματα», είπε αρχικά για τα μουσικά του ακούσματα.

«Όταν τα πρώτα χρόνια ανακάλυψα τον Όμηρο, μαγεύτηκα γιατί μου έκανε αυτός ο δεκαπεντασύλλαβος, που είχε και κάτι επικό και κάτι της ραψωδίας, μου έκανε πολύ, ας πούμε, με συνεπήρε, κάτι που δεν υπήρχε μέχρι τότε στα τραγούδια. Τα τραγούδια ήταν περισσότερο μελωδικές γραμμές και πραγματάκια που παίζανε με το συναίσθημα. Εκεί το πράγμα είχε πιο ζωή και απ’ την αρχή άρχισα να γράφω διαφορετικά. Δεν έγραφα για να γίνουν τραγούδια. Εντάξει, όπως γράφει ένα παιδί φυσικά. Δυστυχώς δεν τα έχω γιατί μου τα πετάγανε οι γονείς, οι γιαγιάδες», εξομολογήθηκε ακόμα ο Μιχάλης Μυτακίδης.

«Δεν έχω προλάβει να νοσταλγήσω ευτυχώς ακόμα, γιατί είμαι ενεργός. Αλλά και μάλλον ένας λόγος που είμαι ακόμα ενεργός είναι αυτός, για να μην πέσω στη νοσταλγία», παραδέχτηκε στη συνέχεια.

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Έπειτα μίλησε για την ίδρυση του συγκροτήματός του και τη συναυλία που ετοιμάζουν.

«Το 1992 δημιουργούνται οι Active Member. Πριν ήμουν ως Active Member μόνος μου από το ’87. Έκανα πράγματα, αλλά έπρεπε στον κώδικα του χιπ χοπ ήταν να έχεις και DJ. Και γνωρίστηκα με τον Δημήτρη, που κάθισε λίγο στο γκρουπ, αλλά γνωρίστηκα στη συναυλία των Public Enemy στο Κατράκειο. Και στις 20 Ιουνίου θα παίξουμε στο Κατράκειο τώρα για τα 35 χρόνια», ανέφερε.

«Πάντως, δεν έχω προκαλέσει αυτό που είχα πρόθεση να προκαλέσω. Λίγο πιο επικίνδυνο ήθελα να το κάνω, αλλά δε μου βγήκε. Ξέρω όμως, έχω παραδείγματα και χαίρομαι πάρα πολύ με παιδιά που μας παρακολουθούν χρόνια, που έχουνε διαπρέψει έχοντας στη ζωή τους κάτι από το lo-up και χαίρομαι πολύ γι’ αυτά», είπε ακόμα.

Έπειτα αναφέρθηκε και στο πως γεννήθηκε το hip hop στην Ελλάδα.

«Στην Ελλάδα το hip hop ξεκίνησε από ανθρώπους που γεννήθηκαν εδώ και δεν είχαν ρίζες ξένες. Σε όλες τις άλλες χώρες του κόσμου έχει ξεκινήσει από πρόσφυγες, από μετανάστες κυρίως. Στην Ελλάδα ξεκίνησε από παιδιά. Και εγώ προσφυγικής καταγωγής είμαι και φροντίσανε εκεί στο Πέραμα πολλά χρόνια να νιώθουμε πρόσφυγες. Αλλά ξεκίνησε με τη γλώσσα του. Δεν μιμήθηκε στα αγγλικά πρώτα. Αλλού, σε όλες τις άλλες χώρες έχει ξεκινήσει στα αγγλικά να ξέρεις. Έχει γίνει αρχή. Εδώ ξεκινήσαμε απευθείας με ελληνικά. Δεν το έκανα αυτό το λάθος», δήλωσε ο Μιχάλης Μυτακίδης.

«Επέμενα για να μπορούν τώρα τα παιδιά να γεμίζουν στάδια με το μικρόφωνο, εμείς τραβήξαμε πολλά τότε. Θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγα να παίξω στο Ρόδον. Δεν έχω υπογράψει σε πολυεθνική και μου με ειρωνευόντουσαν. Μου λέγανε πού είναι οι ενισχυτές από τις κιθάρες σας; Μόλις πέσαν οι πρώτες λοιπόν και καταλάβαιναν ότι γίνεται και χωρίς ενισχυτές. Έπρεπε να δώσουμε μάχη εμείς για να περάσει αυτό. Να βλέπεις ξαφνικά με πικάπ και sampler έναν πάνω στη σκηνή και να δώσει προσοχή σε αυτά που λέει μόνο, έπρεπε να δώσεις μάχες. Δώσαμε πολλές», τόνισε στη συνέχεια.

«Μάλιστα έχω κατηγορηθεί ότι διώχνω εύκολα τον κόσμο από δίπλα μου. Και τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Και μπορεί σε ένα βαθμό να ισχύει αυτό. Ποτέ δεν μ’ άρεσε, ποτέ δεν μ’ άρεσε η έννοια του όχλου. Ήθελα να βρίσκονται πάντα αυτοί που πρέπει. Αυτό που μου συνέβαινε μέχρι ενός σημείου που το ελέγχαμε. Όταν το πράγμα άρχισε να περνάει σε χώρους και το πράγμα να γίνεται πάνω από δέκα χιλιάδες κόσμο, ένιωθα άβολα», δήλωσε ακόμα ο Μιχάλης Μυτακίδης.

Έπειτα μίλησε και για τη σχέση του με τα τρία παιδιά του, αποκαλύπτοντας τις δικές του αλήθειες.

«Τρία παιδιά έχω και οι τρεις ασχολούνται με τη μουσική. Ο γιος μου (σ.σ. Ραμόν) το είχε σαν παιχνίδι από μικρός. Αυτός γεννήθηκε μέσα στα στούντιο. Όταν φτιάχνουμε ένα τραγούδι, του λέω “έχω φτιάξει αυτό, συνέχισε”. Τώρα πια είναι μαγικά τα πράγματα», ανέφερε ο Μιχάλης Μυτακίδης.

«Στην αρχή είχε περάσει πολύ δύσκολα. Έχει ακούσει ό,τι δεν έχει ακούσει κανείς που έχει σταθεί δίπλα μου, γιατί έχω κάνει παραγωγές με πολύ κόσμο. Εκείνου του φέρθηκα πιο σκληρά απ’ όλους, αλλά ήθελα να δω αν θα βγει αυτός που πρέπει βάσει της εμμονής μου. Βγήκε φυσικά. Τον θαυμάζω. Κάνει καλύτερο freestyle από εμένα, αλλά σε κάποια δεν θα με περάσει. Πολλά, φαντάζομαι. Θέλει πολλά χρόνια ακόμα. Να γράψει σαν κι εμένα θέλει ακόμα δουλειά», πρόσθεσε ο γνωστός τραγουδιστής.

«Πρέπει να χάσεις πολλά πράγματα από τη ζωή σου, να τα θυσιάσεις, να τα αφήνεις για να γράψεις σαν κι εμένα. Έχουν βγει πάνω από 2.500 τραγούδια, φαντάσου πόσα έχω γράψει μέσα σε αυτή την ιστορία. Δεν μπορούν να χωρέσουν πολλά πράγματα. Δυστυχώς για εμένα ήταν αυτό η προτεραιότητά μου. Είχε πάντα κόστος σε ό,τι υπάρχει τριγύρω σου. Έχασα πολλά σαν πατέρας», δήλωσε ακόμα ο Μιχάλης Μυτακίδης.