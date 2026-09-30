Η Ντακότα Τζόνσον έχασε την υπομονή της με την Αν Χάθαγουεϊ που έδινε οδηγίες στους φωτογράφους: «Θα φύγω»

Την υπομονή της φέρεται να έχασε η Ντακότα Τζόνσον καθώς η Αν Χάθαγουεϊ καθοδηγούσε τους φωτογράφους στο κόκκινο χαλί, δηλώνοντας πως θα έφευγε εάν η κατάσταση αυτή συνεχιζόταν.

Η Ντακότα Τζόνσον και η Αν Χάθαγουεϊ έδωσαν το «παρών» το βράδυ της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου 2026, στην πρεμιέρα της νέας τους ταινίας «Verity» στη Νέα Υόρκη και πόζαραν αγκαλιασμένες μαζί με τον συμπρωταγωνιστή τους, Τζος Χάρτνετ. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στους κινηματογράφους στις 2 Οκτωβρίου.

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Η Χάθαγουεϊ είχε επιλέξει μία αστραφτερή στράπλες τουαλέτα σε μαύρο χρώμα, με τη φουσκωμένη της κοιλιά λόγω της προχωρημένης εγκυμοσύνης να ξεπροβάλλει. Η Τζόνσον, από την άλλη πλευρά, φορούσε ένα τοπ και φούστα σε λευκό χρώμα με ασημένια κρόσια, δημιουργώντας αντίθεση με τη συνάδελφό της.

Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισής τους, όπως φαίνεται σε βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media, η Χάθαγουεϊ πήρε ξαφνικά τα ηνία και είπε:

«Εντάξει, είναι όλοι έτοιμοι; Θα ξεκινήσουμε από τα αριστερά και μετά θα κινηθούμε προς τα εκεί», δείχνοντας με έμφαση προς τους φωτογράφους. «Και μετά θα ξεκινήσουμε από εδώ και μετά θα κάνουμε αυτό που είπε ο Τζος», πρόσθεσε.

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Τότε η Τζόνσον αναφώνησε αμήχανα: «Και μετά θα φύγω», με τους συμπρωταγωνιστές της, ωστόσο, να ξεσπούν σε γέλια.

Η Αν Χάθαγουεϊ / REUTERS / Angelina Katsanis

Στο «Verity» η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται τη Βέριτι Κρόφορντ, τη συγγραφέα best seller του ομώνυμου μυθιστορήματος της Κολίν Χούβερ. Η Ντακότα Τζόνσον υποδύεται τη Λόουεν Άσλεϊ, μια συγγραφέα που προσλαμβάνεται για να ολοκληρώσει τα υπόλοιπα βιβλία της επιτυχημένης σειράς της Βέριτι, μετά από ένα μυστηριώδες ατύχημα που την αφήνει ανήμπορη. Ο Τζος Χάρτνετ υποδύεται τον αφοσιωμένο σύζυγο της Βέριτι, Τζέρεμι Κρόφορντ.