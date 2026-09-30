Μαρίνα Σταυράκη: «Βλέπω έναν ηλικιακό ρατσισμό και με την Άννα Βίσση που είναι το καμάρι μας»

Η Μαρίνα Σταυράκη είναι μία γυναίκα με άποψη και με κάθε ευκαιρία εκφράζει δημοσίως τις θέσεις της. Σε νέες δηλώσεις της αναφέρθηκε στον ηλικιακό ρατσισμό, υπογραμμίζοντας ότι θύμα του έπεσε πρόσφατα και η Άννα Βίσση.

Η Μαρίνα Σταυράκη μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό» και όσα είπε προβλήθηκαν την Τετάρτη (30.09.2026). Μιλώντας για την Άννα Βίσση εκφράστηκε με λόγια θαυμασμού, χαρακτηρίζοντάς την ως «το καμάρι μας».

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Αρχικά, η Μαρίνα Σταυράκη ρωτήθηκε για τα αρνητικά σχόλια που έγινε πρόσφατα στα social για τον Γιάννη Πάριο και εξέφρασε τη δική της άποψη σχετικά με τον ηλιακιακό ρατσισμό που υπάρχει.

«Πραγματικά, μου δίνεις το έναυσμα γιατί βλέπω έναν ηλικιακό ρατσισμό. Και το είδα και με την Άννα Βίσση, η οποία ήταν θεά. Μάζεψε εκατό χιλιάδες κόσμο. Θεωρώ ότι είναι το καμάρι μας. Είμαστε περήφανοι για την Άννα Βίσση και γράφουν διάφοροι, διάφορες και τα λοιπά, ρατσιστικά ηλικιακά σχόλια. Η ηλικία έχει να κάνει με το πώς αισθάνεσαι μέσα σου. Σίγουρα, δεν έχουμε την πρώτη νιότη, αλλά και η νεότητα της ωριμότητας έχει να σου δώσει πολύ περισσότερα», υπογράμμισε η Μαρίνα Σταυράκη.

«Δεν ασχολούμαι (σ.σ. με τα αρνητικά σχόλια). Απλά χαμογελάω με θλίψη. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν είμαστε αρεστοί. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε αρεστοί σε όλους. Και αν τελικά στα social που με παρακολουθείς, ουσιαστικά με βλέπεις και αηδιάζεις, ποιος ο λόγος να μου γράψεις την κακία; Να αφήσουμε τον κομπλεξισμό και να αποδεχτούμε το ωραίο, το αποδεκτό, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει στον χώρο», ξεκαθάρισε στη συνέχεια σχετικά με τα αρνητικά σχόλια που γίνονται σε βάρος της.

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Με φλερτάρουν στα social. Τώρα βέβαια είναι της μόδας όλο αυτό.

Όσο για το αν οι Τούρκοι ζηλεύουν περισσότερο από τους Έλληνες, η Μαρίνα Σταυράκη ανέφερε: «Εντάξει, οι μουσουλμάνοι έχουν την ανατολίτικη νοοτροπία, οπότε εκεί τα πράγματα λίγο διαφοροποιούνται».

«Εύκολα (σ.σ. μπορεί να διαχειριστεί μια γυναίκα τη ζήλια). Η γυναίκα όταν είναι γυναίκα ξέρει να διαχειριστεί τον άντρα της», πρόσθεσε η Μαρίνα Σταυράκη.