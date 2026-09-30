Αντώνης Μυριαγκός: Ο Γιάννης Σμαραγδής μου είχε πει για τον “Καποδίστρια” «ετοιμάσου, θα πέσει ξύλο»

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Αντώνης Μυριαγκός, πρωταγωνιστής της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα» και αναφέρθηκε τόσο στην πλοκή του σίριαλ όσο και στον κινηματογραφικό «Καποδίστρια» του Γιάννη Σμαραγδή.

Ο Αντώνης Μυριαγκός υποδύθηκε με επιτυχία τον σπουδαίο ηγέτη της Ελλάδας, ωστόσο η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή προκάλεσε σφοδρές κριτικές. Ο γνωστός ηθοποιός από το στούντιο της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA την Τετάρτη (30.09.2026) εξήγησε ότι ήταν προετοιμασμένοι για όλα όταν κυκλοφόρησε η ταινία.

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Για τον «Καποδίστρια» του Γιάννη Σμαραγδή, όπου υποδύθηκε τον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο εξομολογήθηκε: «Ήταν μια πολύ ευχάριστη περίοδος, δηλαδή όλος αυτός ο χρόνος από την ώρα που προβλήθηκε από τα Χριστούγεννα του ’23 μέχρι και τώρα, να πούμε μέχρι και το καλοκαίρι που χρειάστηκε να συμμετέχω στο promotion της ταινίας. Δηλαδή ταξίδεψα πολύ. Πήγα στη Γερμανία, στην Αμερική. Υπήρχαν προσκλήσεις από πολλές χώρες. Δεν γινόταν τώρα να να μπορέσω να είμαι παντού. Αλλά πήρα τόσο χαρά, τόσο μεγάλη χαρά από τον κόσμο».

Για τις έντονες κριτικές είπε: «Κοίταξε, ήταν αναμενόμενο. Για μένα ήταν αναμενόμενο και νομίζω και για τον Γιάννη τον Σμαραγδή. Ήξερε και ο ίδιος, μου είχε πει ότι ετοιμάσου, θα “πέσει ξύλο”. Γιατί ήξερε και ο ίδιος ότι ο Καποδίστριας ως ιστορία, ως θέμα είναι μια πρόκληση. Δεν τον έχουμε ακουμπήσει πολύ, οπότε θα ξεσήκωνε διάφορες αντιπαραθέσεις. Δεν είναι μόνο το καλλιτεχνικό κομμάτι της ταινίας δηλαδή, που σίγουρα πάντα μια ταινία θα ξεσηκώσει διχογνωμίες. Δέχομαι την κριτική, τη θέλω την κριτική, αλλά δε θα σταθώ πάρα πολύ ούτε στο θετικό σχόλιο ούτε στο αρνητικό. Θα τα μετρήσω και τα δύο. Θα δω τι από αυτά ας πούμε ανταποκρίνεται όντως στη δική μου κρίση».

Παράλληλα παραδέχτηκε ότι αποδέχτηκε αμέσως την πρόταση να υποδυθεί τον Ιωάννη Καποδίστρια.

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«Το είπα κατευθείαν το “ναι”. Μέσα μου βέβαια υπήρχε μια αντίσταση. Φοβήθηκα. Λέω πώς θα μπορέσω να το κάνω τώρα αυτό; Δηλαδή πώς θα μπορέσω να ενσαρκώσω αυτόν τον άνθρωπο ξέροντας ότι είναι στις καρδιές του κόσμου, ακόμα και αν δεν τον ξέρουμε; Δηλαδή ιστορικά υπάρχει ένα φορτίο στο συλλογικό, ας το πούμε, ασυνείδητο. Βλέπεις ότι ο κόσμος, όλος ο κόσμος τον ήξερε. Ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν γεννηθεί καν στην Ελλάδα, ξέρανε ας πούμε για την ιστορία αυτού του ανθρώπου. Άρα υπάρχει, υπάρχει ο φόβος και η περιέργεια και όλα αυτά τα συναισθήματα που συγκρούονται μέσα σου», εξομολογήθηκε ο Αντώνης Μυριαγκός.

Παράλληλα μίλησε για τον ρόλο τη σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα», όπου δύο κολλητοί ερωτεύονται την ίδια γυναίκα και εξομολογήθηκε ότι έχει συμβεί στο παρελθόν φίλος του να φλερτάρει τη σύντροφό του.

«Θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρικάς ένας φίλος μου κάπως φλέρταρε κρυφά τη σχέση μου με έναν τρόπο και του το συγχώρεσα, γιατί ήταν πάρα πολύ όμορφη γυναίκα και είμασταν νέα παιδιά, 20 κάτι ας πούμε. Δηλαδή θύμωσα στιγμιαία. Πειράχτηκα στιγμιαία. Φλέρταρε ο φίλος μου μαζί της. Εκείνη δεν ανταποκρίθηκε. Μάλιστα το συζητήσαμε με την κοπέλα αργότερα και με εκείνον μείναμε φίλοι. Βέβαια δεν είναι από τους επιστήθιους φίλους μου», δήλωσε ο Αντώνης Μυριαγκός.