Αντώνης Ρέμος και Χρήστος Μάστορας μέσα από εικόνες στη λαμπερή πρεμιέρα τους σε νυχτερινό κέντρο

Αντώνης Ρέμος και Χρήστος Μάστορας έδειξαν να έχουν βρει «απόλυτη χημεία» επί σκηνής
Χρήστος Μάστορας και Αντώνης Ρέμος
Χρήστος Μάστορας και Αντώνης Ρέμος / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Αντώνης Ρέμος και Χρήστος Μάστορας ενώνουν τις δυνάμεις τους και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζονται. Την Παρασκευή (21-11-2025) έκαναν πρεμιέρα και διασκέδασαν τον κόσμο με τις επιτυχίες τους.

Με ερμηνείες μοναδικές, εναλλαγές και ανατρεπτικά ντουέτα αλλά και ένα stage show υψηλής αισθητικής, ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας, ικανοποίησαν τον κόσμο που τους τίμησε και γέμισε το νυχτερινό κέντρο.

Από την πρώτη στιγμή που ανέβηκαν στη σκηνή, οι δύο καλλιτέχνες δημιούργησαν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, με το κοινό να τραγουδά κάθε στίχο και να συμμετέχει δυναμικά στο πρόγραμμα.

Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, οι δυο καλλιτέχνες θα ανεβαίνουν στη σκηνή με ένα ρεπερτόριο μεγάλων επιτυχιών. Η Μαριάννα Παπαμακαρίου, με την υπέροχη, λαϊκή φωνή της, σε μια ξεχωριστή στιγμή του προγράμματος ερμηνεύει λαϊκές επιτυχίες.

Τον Αντώνη Ρέμο και τον Χρήστο Μάστορα συνοδεύει μια ολόφρεσκη, ανανεωμένη σημαντική ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Δίσκου. Η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Λύρα.

