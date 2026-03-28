Αντώνης Ρέμος: «Μαρινέλλα μου σε αγάπησα και θα σε αγαπώ για πάντα»

«Καλό ταξίδι στο φως ψυχή μου» έγραψε ο δημοφιλής τραγουδιστής
Μαρινέλλα και Αντώνης Ρέμος / NDP

Με μια φωτογραφία που είναι αγκαλιά, ο Αντώνης Ρέμος αποχαιρετά την πολύ καλή του φίλη Μαρινέλλα που πέθανε σήμερα (28/03/2026) σε ηλικία 88 ετών.

Σε story που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Αντώνης Ρέμος έχει επιλέξει το τραγούδι “Είσαι παντού και πουθενά”, από ηχογράφηση που έχουν κάνει μαζί με τη Μαρινέλλα.

«Μαρινέλλα μου, σε αγάπησα, σε αγαπώ και θα σε αγαπώ για πάντα. Καλό ταξίδι στο φως ψυχή μου», ήταν τα λόγια με τα οποία αποχαιρέτησε ο Αντώνης Ρέμος τη Μαρινέλλα.

