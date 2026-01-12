Αντώνης Ρέμος: Ο Γιώργος Λιάγκας για την περιπέτεια υγείας του τραγουδιστή – «Πέρασε πολύ βαριά λοίμωξη»

Ο Αντώνης Ρέμος αντιμετωπίζει αναπνευστική λοίμωξη και όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 που παρουσιάζει, ο τραγουδιστής αναγκάστηκε να ακυρώσει προγραμματισμένες εμφανίσεις του. Οι γιατροί, όπως ανέφερε ο παρουσιαστής, του χορήγησαν τα κατάλληλα φάρμακα και ο οργανισμός του άρχισε να ανταποκρίνεται.

Ο Γιώργος Λιάγκας τόνισε πως οι συνεχόμενες εμφανίσεις που έκανε το τελευταίο διάστημα ο Αντώνης Ρέμος, εξασθένησαν την άμυνα του οργανισμού του. Οι ιώσεις αυτό το διάστημα άλλωστε, δοκιμάζουν όλο και περισσότερους πολίτες, πολλοί από τους οποίους επισκέπτονται νοσοκομεία. Η λοίμωξη του τραγουδιστή, εκδηλώθηκε πριν από λίγες μέρες, όταν πρήστηκαν οι λεμφαδένες και έκλεισε η φωνή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Επειδή ακύρωσε τις εμφανίσεις του, θέλω να σας πω ότι ο Αντώνης Ρέμος πέρασε πολύ σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του. Δεν ήταν αστείο, πέρασε μια ιογενή λοίμωξη. Την Πέμπτη έκλεισε ο λαιμός του τελείως, πρήστηκαν οι λεμφαδένες και δεν μπορούσε να μιλήσει ο άνθρωπος. Πήγε έκανε εξετάσεις και το CRP ήταν στον Θεό και τσιμπημένα τα λευκά αιμοσφαίρια. Πέρασε πολύ βαριά λοίμωξη», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Έκανε γενικό check up γιατί ανησύχησαν οι γιατροί του. Του έδωσαν έναν συνδυασμό αντιβίωσης κι από χθες άρχισε να επανέρχεται. Η υπερκόπωση του ενός μηνός συνεχόμενων εμφανίσεων αδυνάτισαν την άμυνα του οργανισμού του», πρόσθεσε ο Γιώργος Λιάγκας.

Σημειώνεται ότι ο Αντώνης Ρέμος εμφανίζεται στο νυχτερινό κέντρο Nox στην Ιερά Οδό τη φετινή χειμερινή σεζόν, μαζί με τον Χρήστο Μάστορα και τις Μέλισσες. Το σχήμα έκανε πρεμιέρα τον Νοέμβριο του 2025.