Αντώνης Ρέμος: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα ήθελε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί στη συναυλία μου γι’ αυτόν»

Ο Αντώνης Ρέμος το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου πρόκειται να δώσει μία μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη για τα 30 του χρόνια στο τραγούδι και μίλησε για τη βραδιά που ετοιμάζει αλλά και για την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Αντώνης Ρέμος έδωσε συνέντευξη στο Action 24 και την εκπομπή «Action τώρα» και αναφέρθηκε στη συναυλία που ετοιμάζει, η οποία θα έχει δωρεάν είσοδο. Παράλληλα, ο γνωστός τραγουδιστής ανέφερε ότι θα ερμηνεύσει επί σκηνής και τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζοντας ότι θα το ήθελε και ο ίδιος ο αδικοχαμένος Έλληνας σταρ.

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Η κουβέντα ξεκίνησε από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και ο Αντώνης Ρέμος εξομολογήθηκε: «Πραγματικά, ήταν σαν κεραυνός το νέο αυτό που ακούσαμε. Τι να πω, τι να πω; Δεν μπορώ ακόμη να το, να το καταλάβω, να το πιστέψω. Κρίμα. Κρίμα ένα τόσο νέο παιδί, ένας τόσο έτσι χαρισματικός καλλιτέχνης… Εγώ το έχω δηλώσει ότι ο Γιώργος έχει από τα ωραιότερα ρεπερτόρια του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Έτσι το έχω δηλώσει και σε φίλους μου και σε συνεργάτες. Είναι πραγματικά κρίμα που αυτή η απώλεια ήρθε έτσι ξαφνικά και δυστυχώς δεν μπόρεσε να διαχειριστεί όλο αυτό που έπρεπε να διαχειριστεί στη ζωή του».

«Ας κρατήσουμε τον Γιώργο της καρδιάς μας, τον Γιώργο αυτόν που μας ταξίδευε με αυτά τα υπέροχα τραγούδια και αύριο στη συναυλία που θα κάνουμε εννοείται ότι θα αναφερθούμε και θα τραγουδήσουμε παρέα κάποια τραγούδια του και θα στείλουμε όλοι μαζί ένα μήνυμα, γιατί ο Γιώργος θα ήθελε πραγματικά να τραγουδήσουμε αυτό το βράδυ όλοι μαζί γι’ αυτόν, για να του στείλουμε την αγάπη μας και να του στείλουμε ότι θα είμαστε εδώ να, να τραγουδάμε τα τραγούδια του και να κρατάμε ζωντανή τη μνήμη του», πρόσθεσε για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Για τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζει ο Αντώνης Ρέμος στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε: «Έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Έχουμε σχεδιάσει αυτό το βράδυ εδώ και έναν χρόνο. Έχουν δουλέψει πάρα πάρα πολλοί άνθρωποι. Υπάρχει μια τεράστια παραγωγή. Δουλεύουν ασταμάτητα. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους – και ειδικά τα παιδιά αυτά που δουλεύουν στην παραγωγή – που στήνουν όλο αυτόν τον καιρό. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και βέβαια χαίρομαι που έρχεται η ώρα και πιστεύω ότι θα είναι μια εκπληκτική γιορτή. Θα είναι μια μοναδική βραδιά και όσοι θα είμαστε εκεί πέρα θα ζήσουμε κάτι μοναδικό και θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι στον χρόνο και στη μουσική.

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Εισιτήρια δεν υπάρχουν. Χαίρομαι που η πόλη έχει ζωντανέψει πάρα πολύ και αυτό δείχνει και το μέγεθος. Το ότι κλείνει πανηγυρικά και η έκθεση κλείνει η εορταστική περίοδος της Θεσσαλονίκης μας και συμβάλαμε κι εμείς με ένα μικρό “λιθαράκι”, με αυτή τη γιορτή, ώστε να κάνουμε πλέον πολύ, πολύ έτσι εκκωφαντική τη γιορτή και να μας ακούσουν σε όλη την Ελλάδα και πιστεύω θα μας ακούσουν και εκτός συνόρων».

«Το διαφημιστικό που κάναμε ήταν μια προσωπική μου αφήγηση και μια προσωπική μου κατάθεση ψυχής. Ακριβώς αυτό που ένιωθα και αυτό που σας είπα στο διαφημιστικό. Αυτή είναι και η αλήθεια. Νιώθω ότι επιστρέφω στο σπίτι μου. Νιώθω ότι επιστρέφω στους φίλους μου. Και έτσι ήθελα, έτσι φανταζόμουνα τη στιγμή που ήθελα να δώσω πίσω στα 30 χρόνια έστω ένα κομμάτι όλης αυτής της καριέρας και της αγάπης που μου έχει, μου έχει χαρίσει ο κόσμος. Νιώθω συγκίνηση είναι περηφάνια είναι, είναι όλα τα συναισθήματα μαζί. Θέλω να τα ζήσω και να τα ζήσουμε παρέα», σημείωσε ακόμα ο Αντώνης Ρέμος.

Παράλληλα σημείωσε ότι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα αναδειχθεί το βράδυ της συναυλίας του.

«Οι μηχανές έχουν ανάψει, ο κόσμος περιμένει. Βλέπω εκεί που πηγαίνει έτσι και τραβάει βίντεο και θέλω να, να, απλά να πω και στον κόσμο ότι την Κυριακή το πρωί, τη Δευτέρα το πρωί θα έχει τελειώσει αυτή η γιορτή. Θα έχει γυρίσει πάλι όλο το μέρος και ο Μέγας Αλέξανδρος, έτσι όπως κάποιοι θέλουν να είναι.

Και πιστεύω ότι αυτό που θα κάνουμε και αυτό, τον τρόπο που θα αναδείξουμε πολλές φορές μέσα στην βραδιά, το ίδιο το άγαλμα και την ίδια την μακεδονίτικη ψυχή αν θέλεις, που θα βγει από τη Θεσσαλονίκη, θα μας κάνει όλους να αισθανθούμε λίγο πιο ψηλά το κεφάλι και λίγο πιο ψηλά την καρδιά, θα μας κάνει να αισθανθούμε περήφανα», τόνισε ο Αντώνης Ρέμος.