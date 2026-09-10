Ατζούν Ιλιτζαλί για Γιώργο Μαζωνάκη: Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπημένε μου φίλε, θα θυμάμαι πάντα τη μεγάλη σου καρδιά

Με μία συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Ατζούν Ιλιτζαλί. Ο γνωστός Τούρκος παραγωγός δήλωσε, μεταξύ άλλων, πως πάντα θα θυμάται τη «μοναδική του ψυχή».

Ο Ατζούν Ιλιτζαλί δημοσίευσε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και θυμήθηκε την πρόταση συνεργασίας που του είχε κάνει πριν από μία δεκαετία.

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Πάνω σε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη από νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανιζόταν, ο Τούρκος παραγωγός και επιχειρηματίας έγραψε αναλυτικά:

«Μοιάζει σαν χθες, όταν πριν από 10 χρόνια στην Κρήτη σου ζήτησα για πρώτη φορά να γίνεις coach στο The Voice of Greece. Μοιραστήκαμε τόσες αναμνήσεις και τόσες αξέχαστες στιγμές όλα αυτά τα χρόνια. Θα σε θυμάμαι πάντα ακριβώς όπως ήσουν, με τη μοναδική σου ψυχή και τη μεγάλη σου καρδιά. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μου φίλε».