Lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης: Το συγκινητικό αντίο του Σωκράτη Μάλαμα – «Έφυγε το πουλάκι μας, καλό ταξίδι»

Aφιέρωσε στη μνήμη του, το τραγούδι «Τσιγάρο ατελείωτο», σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή
malamas
Σωκράτης Μάλαμας / NDPPHOTO / NDP PHOTO
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Χιλιάδες κόσμου αποχαιρετούν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, τον Γιώργο Μαζωνάκη τις τελευταίες ώρες, με πολλούς καλλιτέχνες να λένε το τελευταίο «αντίο» πάνω από τη σκηνή. Το ίδιο έκανε και ο Σωκράτης Μάλαμας ο οποίος θέλησε να τιμήσει τον αγαπημένο τραγουδιστή.

Ο Σωκράτης Μάλαμας από τη σκηνή της συναυλίας του στη Ρόδο, στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρα, το βράδυ της Τετάρτης (9/92026), μίλησε με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ώρες μετά τον θάνατό του που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

«Έφυγε το πουλάκι μας, πέταξε. Καλό ταξίδι σε αυτή την ψυχή», είπε ο Σωκράτης Μάλαμας μπροστά στο κοινό, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. «Ήταν λίγο ανήσυχος, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε ανήσυχοι γενικώς», κατέληξε.

@_giwta.19. @Sokratis Malamas Official Καλό ταξίδι σε αυτή τη ψυχή. #MAZW #MAZONAKIS #osozwmazw #foryoupagе #vairal ♬ πρωτότυπος ήχος – Γιώτα.

Έπειτα ζήτησε από τους μουσικούς του, το μπουζούκι και αφιέρωσε στη μνήμη του, το τραγούδι «Τσιγάρο ατελείωτο», σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή της βραδιάς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
150
129
124
106
103
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ατζούν Ιλιτζαλί για Γιώργο Μαζωνάκη: Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπημένε μου φίλε, θα θυμάμαι πάντα τη μεγάλη σου καρδιά
«Μοιάζει σαν χθες, όταν πριν από 10 χρόνια στην Κρήτη σου ζήτησα για πρώτη φορά να γίνεις coach στο The Voice of Greece» γράφει, ανάμεσα σε άλλα, σε ανάρτησή του ο Τούρκος παραγωγός
Ατζούν Ιλιτζαλί
Newsit logo
Newsit logo