Γιώργος Μαζωνάκης: Το συγκινητικό αντίο του Σωκράτη Μάλαμα – «Έφυγε το πουλάκι μας, καλό ταξίδι»

Χιλιάδες κόσμου αποχαιρετούν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, τον Γιώργο Μαζωνάκη τις τελευταίες ώρες, με πολλούς καλλιτέχνες να λένε το τελευταίο «αντίο» πάνω από τη σκηνή. Το ίδιο έκανε και ο Σωκράτης Μάλαμας ο οποίος θέλησε να τιμήσει τον αγαπημένο τραγουδιστή.

Ο Σωκράτης Μάλαμας από τη σκηνή της συναυλίας του στη Ρόδο, στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρα, το βράδυ της Τετάρτης (9/92026), μίλησε με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ώρες μετά τον θάνατό του που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έφυγε το πουλάκι μας, πέταξε. Καλό ταξίδι σε αυτή την ψυχή», είπε ο Σωκράτης Μάλαμας μπροστά στο κοινό, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. «Ήταν λίγο ανήσυχος, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε ανήσυχοι γενικώς», κατέληξε.

Έπειτα ζήτησε από τους μουσικούς του, το μπουζούκι και αφιέρωσε στη μνήμη του, το τραγούδι «Τσιγάρο ατελείωτο», σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή της βραδιάς.