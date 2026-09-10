Άρης Μουγκοπέτρος για θάνατο Γιώργου Μαζωνάκη: Αφήστε τους αρμόδιους να κάνουν την δουλειά τους και να ηρεμήσει η ψυχούλα του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε ξαφνικά την Τετάρτη (09.09.2026) και ο χαμός του έχει συγκλονίσει τη χώρα. Ο Άρης Μουγκοπέτρος διαβάζοντας όσα γράφονται στα social media για τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή έκανε μια οργισμένη ανάρτηση.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου την Πέμπτη ανέβασε ένα κείμενο στον λογαριασμό του στο Instagram, προτρέποντας τον κόσμο να σταματήσει να σχολιάζει τις εξελίξεις γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και να αφήσει τους αρμόδιους να κάνουν τη δουλειά τους. Επίσης, ο Άρης Μουγκοπέτρος χαρακτήρισε αυτό που συμβαίνει ως «δημόσιο δικαστήριο».

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«Σε μια χώρα που όλα πάνε τόσο καλά… Ήταν λογικό και επόμενο να υπάρχει και αυτό το δημόσιο δικαστήριο με τους εκατοντάδες χιλιάδες δικαστές, εισαγγελείς, γιατρούς μέντιουμ κλπ για ακόμη μια φορά!

Μέχρι και οι εικόνες που υπήρχαν κάπου διάβασα με τους αγίους στο ιατρείο είναι υπεύθυνες… Κατάντια! Όλοι να πείτε τη μ@@@κ@@ σας!

Αφήστε τους αρμόδιους να κάνουν την δουλειά τους και τον άνθρωπο να ηρεμήσει η ψυχούλα του», έγραψε στο Instagram o Άρης Μουγκοπέτρος.

«Σε πιάνει μια αηδία», έγραψε στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram.