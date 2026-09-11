Μιχάλης Κουινέλης για Γιώργο Μαζωνάκη και την συνεργασία τους: Του είπα «το τραγούδι είναι λίγο βαρύ» και μου απάντησε «έτσι νιώθω»

Για την τελευταία τους συνεργασία, στο τραγούδι «Επιπτώσεις» που κυκλοφόρησε ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν από 3 μήνες, μίλησε σήμερα το πρωί (11.09.2026) ο Μιχάλης Κουινέλης, συντετριμμένος για τον θάνατο του συναδέλφου του.

Ο Μιχάλης Κουϊνέλης παραχώρησε δηλώσεις στο OPEN και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο αναφερόμενο τραγούδι που είχε γράψει ο ίδιος για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περιέγραψε δε πως όταν του είπε ότι το τραγούδι «είναι λίγο βαρύ», εκείνος του απάντησε πως έτσι ακριβώς ένιωθε εκείνη την περίοδο.

«Η αλήθεια είναι ότι σαν καλλιτέχνης ήταν εξαιρετικός γιατί ήταν και καινοτόμος, δηλαδή δεν φοβόταν να πειραματιστεί μουσικά και γι’ αυτό τον βλέπαμε συχνά να προσφέρει πάντα κάτι καινούργιο στη μουσική. Σαν άνθρωπος ήταν εξαιρετικός. Η εμπειρία μου μαζί του, το να είμαστε μαζί στο στούντιο, να διαλέγουμε τα τραγούδια που ήθελε να πει, ήταν πραγματικά ιεροτελεστία και θα μου λείψει αυτή η κατάσταση», ανέφερε αρχικά.

«Εγώ τώρα έχω μια πολύ περίεργη συγκυρία, διότι το τελευταίο τραγούδι που είπε, οι “Επιπτώσεις”, είναι ένα δικό μου τραγούδι. Του παρουσίασα μια σειρά τραγουδιών, η οποία είχε και πιο χαρούμενα κομμάτια. Όταν του παρουσίασα αυτό το ζεϊμπέκικο, που ήταν λίγο πειραματικό ζεϊμπέκικο, μου είπε “αδερφέ θα πούμε αυτό”. Και του λέω “ρε συ Γιώργο, είσαι σίγουρος να πούμε αυτό το κομμάτι; Είναι λίγο βαρύ, δεν είναι;”. Και μου απάντησε επίσης: “Αδερφέ, έτσι ακριβώς νιώθω αυτό το διάστημα”. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Οπότε το τελευταίο διάστημα πρέπει να πέρναγε λογικά δύσκολα», κατέληξε ο τραγουδιστής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακούστε εδώ το τελευταίο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη:

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε σε ηλικία 54 χρόνων μετά από ανακοπή που υπέστη την Τετάρτη, ενώ έκανε θεραπεία πλασμαφαίρεσης σε κλινική στο Κολωνάκι. Οι αρχές έχουν ήδη συλλάβει τους 2 γιατρούς της κλινικής με την κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση.

Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία ανακοπής και συνεπώς αιτία θανάτου του τραγουδιστή ενώ οι αρχές ρίχνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις άδειες των γιατρών, στα βήματα που ακολουθήθηκαν κατά την θεραπεία αλλά και στις αντιφάσεις της γιατρού που έκανε την ιατρική πράξη, εκείνη τη στιγμή, στον Γιώργο Μαζωνάκη.