Νίκος Μουρατίδης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Του έδινα ξυλιές στο χέρι για να μην τραβάει το μικρόφωνο όταν τραγουδούσε»

Ο Νίκος Μουρατίδης και ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεργάστηκαν στα πρώτα βήματα του δημοφιλούς τραγουδιστή. Ο πρώην μάνατζερ μίλησε για την τότε σχέση που μαζί του, ενώ εξομολογήθηκε ότι ο θάνατός του τον σόκαρε.

Ο Νίκος Μουρατίδης μίλησε στην εκπομπή «Καθαρές κουβέντες» του Open, υπογραμμίζοντας ότι όταν έμαθε για την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη νόμιζε ότι του κάνουν… πλάκα.

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«Από χθες που μαθεύτηκε η είδηση έπαθα ένα σοκ. Νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα και το είπα κιόλας. Παιδιά πλάκα μου κάνετε; Μέχρι που μπήκα στο chat GPT να δω αν είναι αλήθεια. Έπαθα σοκ», είπε αρχικά ο Νίκος Μουρατίδης.

«Περάσαμε πάρα πολλά χρόνια μαζί, συνέχεια μαζί, τα πάντα μαζί. Γιατί πέρα από την καριέρα του, τον έχτισα και σαν άνθρωπο. Του έμαθα πολλά πράγματα και καλλιτεχνικά και κοινωνικά και τρόπους και τα πάντα», δήλωσε για τη σχέση που είχε στο παρελθόν με τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον οποίο, όπως δηλώνει «ανακάλυψε».

«Τον Μαζωνάκη τον “ανακάλυψα” το καλοκαίρι του ’92 σε ένα νυχτερινό μαγαζί στην Πάτρα. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί ήταν ένα νέο παιδί, 20 χρονών, μοντέρνο, αλλά είχε μια φωνή που τα έλεγε ωραία τα λαϊκά τραγούδια. Τα υποστήριζε δηλαδή. Και τότε που εγώ ήμουν στη δισκογραφία και τον πήρα και του έκανα συμβόλαιο. Είχα κάνει τα πάντα στη δισκογραφία και το μόνο που δεν είχα κάνει είναι να βρω έναν άγνωστο και να τον κάνω σούπερ σταρ. Και το έκανα με τον Γιώργο. Τον έκανα πρώτο όνομα με δική του μπάντα και με πλατινένιο άλμπουμ», είπε ακόμα ο Νίκος Μουρατίδης.

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Παράλληλα αναφέρθηκε και στις ανασφάλειες που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Ο Γιώργος είχε και πολλές φοβίες και ανασφάλειες. Θυμάμαι αρκετές φορές δεν ήταν μία, δύο που ήμασταν ας πούμε στην Κατερίνη ή κάπου για συναυλία, για εμφάνιση. Το βράδυ ξύπναγε και ερχόταν πανικοβλημένος και μου χτύπαγε το δωμάτιό μου να αυτό να του κάνω παρέα μέχρι να ξανακοιμηθεί. Είχε φοβίες. Δεν ξέρω…», είπε ο Νίκος Μουρατίδης.

«Θα σας πω μια ιστοριούλα που είναι χαρακτηριστική. Ήταν 15 χρονών. Σχολείο πήγαινε και τα Σαββατοκύριακα τραγουδούσε σε μια ταβέρνα. Τον πήραν με την παρέα τους λοιπόν και πήγαν στο Ρεξ που τραγούδαγε η Μαρινέλλα και πήγαν στο καμαρίνι και της είπε “Χαίρω πολύ, συνάδελφος”. Όταν μου το είπε αυτό του λέω “τι; Είπες στη Μαρινέλλα; Χαίρω πολύ συνάδελφος. Ναι”, μου λέει. Κι είπα μέσα μου. Α, αυτός θα γίνει! Είχε φλόγα. Το ήθελε πολύ», περιέγραψε στη συνέχεια.

«Κάναμε πάρα πολλά πράγματα μαζί. Δηλαδή γελάσαμε πολύ. Θυμώσαμε, εγώ. Τσακωθήκαμε, εγώ. Χωρίσαμε, εννοώ χωρίσαμε επαγγελματικά. Εγώ ήμουν στο Λουτράκι και δούλευα και ήρθε στο Λουτράκι κλαίγοντας και αυτά. Τα ξαναβρήκαμε. Γιατί έπρεπε να του κάνω, να του κάνω λιγάκι, να τον συμμορφώσω», είπε ακόμα.

«Του έριχνα ξύλο, εντός εισαγωγικών. Δηλαδή τραγούδαγε και είχε ένα συνήθειο και τράβαγε το μικρόφωνο. Και ήμουν δίπλα του, δίπλα όμως εκεί, και του έδινα ξυλιές στο χέρι για να μην το τραβάει. Ξυλιές. Για να μάθει να είναι εκεί το χέρι. Γιατί θέλω να ακούω τις καταλήξεις των λέξεων», σημείωσε ο Νίκος Μουρατίδης για τον Γιώργο Μαζωνάκη στην ίδια συνέντευξη.

«Η τελευταία χρονιά ήταν πάρα πολύ χάλια για τον Γιώργο. Πάρα πολύ χάλια. Και σε επαγγελματικό και σε προσωπικό επίπεδο. Είχαμε το θέμα της οικογένειας, είχαμε το Δρομοκαΐτειο, είχαμε τη σεξουαλική παρενόχληση. Ήταν άσχημη χρονιά», είπε ακόμα ο Νίκος Μουρατίδης για τον Γιώργο Μαζωνάκη.