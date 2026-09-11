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Γιώργος Μαζωνάκης: Η συγκίνηση στο Θέατρο Άλσος και το «αντίο» του Γιώργου Λιβάνη με το «Ώρες Μικρές»

«Ένα από ψυχής αντίο ο Γιώργος στον Γιώργο», έγραψε ο Γιώργος Λιβάνης στην ανάρτησή του
Γιώργος Μαζωνάκης: Η συγκίνηση στο Θέατρο Άλσος και το «αντίο» του Γιώργου Λιβάνη με το «Ώρες Μικρές»
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Η είδηση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, έχει σοκάρει το ελληνικό κοινό. Αν και ο αγαπημένος τραγουδιστής έχει φύγει από τη ζωή δύο ημέρες, πολλοί ακόμη και σήμερα (11.09.2026) δεν έχουν συνειδητοποιήσει το άδικο χτύπημα της μοίρας για έναν καλλιτέχνη, που όλοι έχουν να πουν τα καλύτερα για αυτόν. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Γιώργος Λιβάνης.

Λίγο μετά την συγκινητική ανάρτηση του Γιώργου Λιβάνη για τον Γιώργο Μαζωνάκη με το μήνυμα «θα μου λείψεις», ο πρώτος βρέθηκε στο Θέατρο Άλσος για τις ανάγκες της παράστασης στην οποία συμμετέχει, «Του αγοριού απέναντι».

Στο τέλος της παράστασης, ο ίδιος και οι ηθοποιοί συγκεντρώθηκαν στην σκηνή για να κάνουν το δικό τους αφιέρωμα στον αγαπημένο τραγουδιστή που έφυγε σε ηλικία 54 χρόνων.

Έτσι, ο Γιώργος Λιβάνης ξεκίνησε να μιλά στο κοινό για τον μεγάλο Γιώργο Μαζωνάκη.

«Σήμερα αποχαιρετούμε έναν τεράστιο – ξεχωριστό καλλιτέχνη. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, είμαι πολύ συγκινημένος και στεναχωρημένος όπως όλα τα παιδιά εδώ. Ας δώσουμε ένα θερμό χειροκρότημα για τον τεράστιο Γιώργο Μαζωνάκη. Φέτος θα είχα ξανά την χαρά να συνεργαστώ μαζί του αλλά δεν ευδοκίμησε. Θα πούμε ένα δικό του τραγούδι γιατί ξέρω ότι θα ήθελε και σήμερα και για πάντα να τραγουδάμε τα τραγούδια του», είπε συγκινημένος και ξεκίνησε να τραγουδά το «Ώρες Μικρές».

Πίσω του, στην οθόνη εμφανιζόταν η εικόνα του χαμογελαστού Γιώργου Μαζωνάκη ενώ ο υπόλοιπος θίασος παρακολουθούσε επίσης συγκινημένος την ερμηνεία και σιγοτραγουδούσε.

«Ένα από ψυχής αντίο ο Γιώργος στον Γιώργο», έγραψε ο Γιώργος Λιβάνης στην ανάρτησή του.

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