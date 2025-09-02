Αντώνης Βαρδής: 11 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο καλλιτέχνη – Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2014 ο Αντώνης Βαρδής έφυγε από τη ζωή, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη σε ολόκληρη την Ελλάδα και αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά του. Έντεκα χρόνια μετά, τα τραγούδια του συνεχίζουν να συγκινούν και να συντροφεύουν το κοινό, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη του μεγάλου καλλιτέχνη.

Η κόρη του Αντώνη Βαρδή, Καλλιστώ Βαρδή, θέλησε να τον τιμήσει με μια συγκινητική ανάρτηση, εκφράζοντας με λόγια γεμάτα αγάπη και πόνο το συναίσθημα της απουσίας που παραμένει αναλλοίωτο με το πέρασμα του χρόνου.

Στην ανάρτησή της, η Καλλιστώ Βαρδή μιλά για την ημέρα που ο πατέρας της «έφυγε», θυμάται τις τελευταίες του στιγμές, εκφράζει τη θλίψη της που δεν τον βλέπει πια να παίζει κιθάρα ή να σφυρίζει.

«Μπαμπά μου όμορφε»

«2/9/2014… Όπως το νούμερο στο μπλουζάκι που σου είχα φέρει από Αμερική… Σαν σήμερα ξεκουράστηκες, βιαζόσουν βλέπεις να φύγεις, δεν ήθελες άλλο, θύμωνες που σε κρατούσαμε… Δεν μπορούσες πια να παίζεις την κιθάρα σου, ούτε να σφυρίζεις… Και έτσι μας πήραν ξημερώματα πως έφυγες μόνος… Να μην είμαστε εκεί και σε εμποδίσουμε… Για κάποιον λόγο 11 χρόνια μετά και δεν μπορώ να το ξεπεράσω, ο πόνος βουβός πλέον μαζί και με άλλες απώλειες που πονούν… Πόσα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου και άλλα τόσα να ζήσω μαζί σου… Μπαμπά μου όμορφε συγνώμη για τις φορές που δεν ήμουν εκεί… Που δεν είπε κανείς πρώτος το σ’ αγαπώ…».