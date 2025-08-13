Αντρέας Γεωργίου για Σιμώνη Χριστοδούλου: «Δεν μπορούσα να την κοιτάξω στα μάτια, γιατί φοβόμουν μην προδοθώ»

Μία προσωπική εξομολόγηση αποφάσισαν να κάνουν, μέσω μίας νέας συνέντευξης, ο Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου, αποκαλύπτοντας ότι εκείνη πριν τον δει από κοντά δεν τον συμπαθούσε ιδιαίτερα, ενώ ο ηθοποιός και σκηνοθέτης γοητεύτηκε από τα κάλλη της συζύγου του από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας τους.

Το ζευγάρι που σε λίγες μόλις ημέρες θα αποκτήσει το πρώτο του παιδί, μίλησε στο περιοδικό OK! και τον δημοσιογράφο Νίκο Γεωργιάδη και αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στον απίστευτο τρόπο που γνωρίστηκαν. Παράλληλα, ο Αντρέας Γεωργίου δήλωσε ότι δεν μπορούσε να κοιτάξει στα μάτια τη Σιμώνη Χριστοδούλου γιατί φοβόταν μην καταλάβει ότι του αρέσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τον ήξερα μέσα από τις σειρές του, αλλά δεν ήμουν φαν του», εξομολογήθηκε η εγκυμονούσα σύζυγος του Αντρέα Γεωργίου, με εκείνον να συμπληρώνει: «Την εκνεύριζα! Στο Μπρούσκο ήταν με τον Τότσικα, δεν ήταν με μένα».

«Τότε μόλις είχα επιστρέψει στην Κύπρο από τις σπουδές μου στο Λονδίνο, έχοντας πάρει πτυχίο στον τομέα Specialist Hair and Media Make up. Ύστερα από είκοσι μέρες δουλειάς στην παραγωγή των σειρών του Αντρέα, μου έστειλε ένα μήνυμα», είπε ακόμα η Σιμώνη Χριστοδούλου.

«Να κάνω μια παρένθεση εδώ. Είμαι στο σπίτι και έρχεται η συνεργάτιδά μου η Πανίτσα. Μου λέει: “έρχεται μια όμορφη στη δουλειά. Δεν θα στην γνωρίσω ποτέ, δεν θα είναι στο δικό σου συνεργείο γιατί είσαι επικίνδυνος”. Πηγαίνει η Σιμώνη στη συνέντευξη με την Πανίτσα που έκανε τις προσλήψεις, και πριν τη δει, λιποθυμάει από υπόταση. Την τρέχει η μητέρα της στο νοσοκομείο και τηλεφωνεί στην Πανίτσα ότι η κόρη της δεν θα προλάβει να έρθει και να της πει ότι είναι ok, γιατί τσακωνόταν με τους γιατρούς επειδή δεν ήθελε να ακυρώσει τη συνέντευξη. Εμένα μου άρεσε αυτό. Λέω: “κοίτα να δεις πόσο την ενδιαφέρει να μη χάσει τη δουλειά”. Και ζητάω από την Πανίτσα: “δώσε μου τουλάχιστον το Facebook της να τη δω”. Μπαίνω και στέλνω στη Σιμώνη ένα μήνυμα να μην αγχώνεται, γιατί μας είχε πει η μητέρα της ότι από άγχος έπαθε ό,τι έπαθε. “Θα είμαστε εδώ μια ωραία ομάδα, σαν οικογένεια, μη φοβάσαι τίποτα, θα περάσεις πολύ καλά” της έγραψα», εξομολογήθηκε με τη σειρά του ο Αντρέας Γεωργίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πάω την επομένη στο γύρισμα, ήμουν λίγο ψαρωμένη γιατί δεν είχα ξαναβρεθεί σε τέτοιον χώρο. Έρχονταν διάφοροι ηθοποιοί, μπαίνει κάποια στιγμή και ο Αντρέας, μου λέει “καλημέρα”, μου δίνει το χέρι του. Ύστερα από λίγο ακούω κάτι φωνές, γυρίζω σε μια άλλη κοπέλα που ήταν εκεί και σήμερα είναι κουμπάρα μου και της λέω: “Πού ήρθαμε;”. Τελικά ήταν ο Αντρέας που φώναζε», πρόσθεσε η εγκυμονούσα σύζυγος του γνωστού καλλιτέχνη.

«Γιατί δεν ήταν έτοιμο ένα σκηνικό – ήταν η πρώτη μέρα που είχαμε επιστρέψει από τις διακοπές. Με είδε να κάνω έναν χαμό λίγα δευτερόλεπτα αφότου με είχε δει με το χαμόγελο», απολογήθηκε ο Αντρέας Γεωργίου.

«Και εκεί με κέρδισε. Γιατί είδα έναν άλλο χαρακτήρα από εκείνον που έβλεπα στην τηλεόραση. “Α, δεν είναι αυτό το γλυκούλι”», πρόσθεσε η Σιμώνη Χριστοδούλου.

«Από την πρώτη στιγμή υπήρχε κάτι στην ενέργειά μας, τη χημεία μας. Όταν έβλεπα τη Σιμώνη δεν μπορούσα να την κοιτάξω στα μάτια, γιατί φοβόμουν μην προδοθώ. Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή», εξομολογήθηκε ακόμα ο Ανδρέας Γεωργίου.