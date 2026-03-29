Αντρέας Γεωργίου – Σιμώνη Χριστοδούλου: Η παραλιακή βόλτα με την 7 μηνών κορούλα τους

Την καθιερωμένη Κυριακάτικη βόλτα έκαναν σήμερα (29/3/2026) ο Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου μαζί με την επτά μηνών κόρη τους.

Η οικογένεια απόλαυσε την βόλτα μπροστά από την παραλία και ο Αντρέας Γεωργίου ανέβασε στο instagram φωτογραφίες με την Σιμώνη Χριστοδούλου και την μικρή κορούλα τους.

Πριν λίγο καιρό σε συνέντευξή του στην εκπομπή Sunday Night, ο Αντρέας Γεωργίου είχε απαντήσει για τον λόγο που ακύρωσε, για την ώρα, την βάφτιση της κόρης του.

«Ακόμα δεν ξέρουμε (πότε θα γίνει η βάφτιση). Είναι κάτι που προσπαθούμε να οργανώσουμε κοντά στο καλοκαίρι. Μας τα χάλασε ο Κούλλης (Νικολάου) Ακυρώθηκαν τα σχέδια, γιατί ξαφνικά ο Κούλλης μού ανακοίνωσε ότι κάπου θα είναι εκτός, οπότε ψάχνουμε άλλη ημερομηνία»

«Το θέμα του γάμου και της οικογένειας δεν το είχαμε στο μυαλό μας. Μετά τον γάμο όμως, ήξερα ότι ήθελα παιδί. Η πρόταση γάμου έγινε σε ένα ταξίδι που κάναμε στην Αμερική. Ο Αντρέας ήθελε είχε ένα σχέδιο, ήθελε να πάμε στο Central Park, σε μια βάρκα μέσα στη λίμνη. Τελικά κάτσαμε σε κάτι βραχάκια στη λίμνη κι εκεί που καθόμασταν μου είπε να τραβήξω ένα βίντεο. Καθώς τραβάω το βίντεο – ανίδεη εγώ – βλέπω να βγαίνει από την κάμερα ένα δαχτυλίδι και λέω, “αποκλείεται”» είχε δηλώσει η Σιμώνη Χριστοδούλου σε τηλεοπτική της συνέντευξη.