Αντρέας Γεωργίου – Σιμώνη Χριστοδούλου: Οι τρυφερές αναρτήσεις για την πρώτη επέτειο γάμου – «Κάπως έτσι γίναμε 3»

Ο Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου διανύουν την ομορφότερη περίοδο στη ζωή τους, αφού πριν από λίγες μέρες έγιναν για πρώτη φορά γονείς.

Το ζευγάρι, απέκτησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο πλέον αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και για τους δύο. Παράλληλα, σήμερα (02.09.2025) ο Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου γιορτάζουν την πρώτη επέτειο του γάμου τους, αφού πέρσι ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, στη γενέτειρά τους, την Κύπρο.

Και οι δύο προχώρησαν σε κοινή ανάρτηση στο Instagram, ενώ ο γνωστός σκηνοθέτης ανέβασε και μια φωτογραφία της makeup artist στο story του, στην οποία έγραψε:

«Είμαι ο μεγαλύτερος θαυμαστής σου! Κάθε μέρα σε ερωτεύομαι πιο πολύ! You are a rock! Χαρούμενη επέτειος αγάπη μου. Έναν χρόνο και πάμε…».

«Η γυναίκα μου, με τη δύναμη και την αποφασιστικότητά της, έφερε στη ζωή μας το πιο πολύτιμο δώρο. Σε κάθε πόνο, σε κάθε στιγμή αγωνίας, η καρδιά της χτύπαγε για εμάς. Αγάπη μου, είσαι η ηρωίδα μου, η πηγή της ζωής και της αγάπης. Αυτό το ταξίδι είναι μόνο η αρχή και μαζί θα δημιουργήσουμε αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν για πάντα» είχε γράψει ο Αντρέας Γεωργίου για τη γέννηση της κόρης του.