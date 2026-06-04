Lifestyle

Ρία Ελληνίδου: Σωσίας της τραγουδίστριας ερμήνευσε το «Σαφάρι» στο TikTok και έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες

Η TikToker ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο τραγουδά το νέο τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου με τίτλο «Σαφάρι», με τους χρήστες να σχολιάζουν την εκπληκτική ομοιότητα ανάμεσα στις δύο γυναίκες
Ρία Ελληνίδου
Ρία Ελληνίδου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Η Ρία Ελληνίδου διανύει μια από τις καλύτερες περιόδους στα επαγγελματικά της, με τα νυχτερινά κέντρα που εμφανίζεται να γεμίζουν από θαυμαστές της. Ανάμεσά τους και μια νεαρή TikToker που της μοιάζει εντυπωσιακά. Η σωσίας της τραγουδίστριας δημοσιοποίησε βίντεο στα social media, που δεν πέρασε απαρατήρητο. 

Η TikToker ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο τραγουδά το νέο τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου με τίτλο «Σαφάρι», με τους χρήστες να σχολιάζουν την εκπληκτική ομοιότητα ανάμεσα στις δύο γυναίκες. Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση που έκανε η σωσίας της τραγουδίστριας πήραν φωτιά, με πολλούς να αναφέρουν πως μοιάζουν σαν «δύο σταγόνες νερό».

Δεν είναι μόνο τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, αλλά και το ύφος, οι εκφράσεις και το γενικό στιλ που θυμίζουν πολύ τη δημοφιλή τραγουδίστρια. Δεν είναι λίγοι μάλιστα εκείνοι που παραδέχτηκαν ότι αρχικά νόμιζαν πως έβλεπαν τη Ρία Ελληνίδου.

Το συγκεκριμένο βίντεο συγκέντρωσε δεκάδες αντιδράσεις και έτσι η νεαρή κοπέλα έγινε ένα από τα πρόσωπα που συζητήθηκαν πολύ τα τελευταία εικοσιτετράωρα στο TikTok.

@kalompratsou #f #fy #foryoupagе #riaellinidou# ♬ original sound – Ria Ellinidou

Το νέο τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου «Σαφάρι» έχει καταφέρει να γίνει το απόλυτο «talk of the music scene», κατακτώντας κορυφαίες θέσεις στα digital charts και γνωρίζοντας τεράστια απήχηση στα social media. Το «Σαφάρι», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, είναι ταυτόχρονα no1 στο Spotify Top50, στα trends του YouTube και στο Shazam Viral, ενώ έχει καταλύσει το TikTok με περισσότερα από 36.000 video creations, αποτελώντας ξεκάθαρα μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς.

Στο μεταξύ, η Ρία Ελληνίδου συνεχίζει τις εμφανίσεις της με τον Πέτρο Ιακωβίδη στο «Fantasia».

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