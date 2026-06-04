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Χρήστος Νικολόπουλος: Ο Πασχάλης Τερζής πέρασε κάποιες περιπέτειες αλλά τώρα είναι όλα μια χαρά

«Μην υπολογίζεται να τον δείτε ξανά πάνω στη σκηνή γιατί έχει φύγει από τη δουλειά» είπε σε άλλο σημείο ο Χρήστος Νικολόπουλος για τον Πασχάλη Τερζή
Χρήστος Νικολόπουλος και Πασχάλης Τερζής
Χρήστος Νικολόπουλος και Πασχάλης Τερζής / NDP PHOTO
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Χρήστος Νικολόπουλος και Πασχάλης Τερζής διατηρούν επικοινωνία, ενώ πριν από λίγο καιρό, ο ερμηνευτής τραγούδησε ένα νέο κομμάτι με την υπογραφή του γνωστού μουσικοσυνθέτη. Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day» και μεταδόθηκαν το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου, ο 78χρονος δημιουργός αποκάλυψε πως ο τραγουδιστής άφησε πίσω μια περιπέτεια που τον απασχόλησε.

Όπως είπε ο Χρήστος Νικολόπουλος: «Ο Πασχάλης Τερζής είναι αρκετά καλά. Πέρασε κάποιες περιπέτειες, αλλά τώρα είναι όλα μια χαρά. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη τώρα. Κάθε εβδομάδα μαζί ήμασταν».

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως ο Πασχάλης Τερζής δεν σκέφτεται να επιστρέψει στις πίστες: «Μην υπολογίζεται να τον δείτε ξανά πάνω στη σκηνή γιατί έχει φύγει από τη δουλειά. Έχει αράξει στο εξοχικό του με τα εγγόνια του. Μια χαρά είναι ο Πασχάλης» είπε ο Χρήστος Νικολόπουλος.

Ο Πασχάλης Τερζής ζει μόνιμα σε ένα κτήμα μεγάλης έκτασης, στο οποίο θα αντικρίσει κανείς μία μονοκατοικία με τεράστιο κήπο που έχει φτιάξει το μποστανάκι του.

Ο λαϊκός τραγουδιστής επέστρεψε πριν από δύο μήνες με ένα νέο κομμάτι με τίτλο «Θέλω να ’σαι πάντα εκεί», σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους της Βίκυς Γεροθόδωρου, ενώ την ενορχήστρωση επιμελήθηκε ο Αντώνης Γούναρης.

Τον περασμένο Μάιο, ο Πασχάλης Τερζής έδωσε το παρών στο γάμο της εγγονής του και στη δεξίωση που ακολούθησε, παρουσία συγγενών και φίλων του ζευγαριού

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