Lifestyle

Ενρίκε Ιγκλέσιας: Το παθιασμένο φιλί στο στόμα με θαυμάστρια που πυροδότησε φήμες ότι χώρισε με την Άννα Κουρνίκοβα

Το βίντεο είχε τραβηχτεί πριν από τέσσερα χρόνια στο Λας Βέγκας, ωστόσο ο τραγουδιστής το αναδημοσίευσε στο Instagram
Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας φιλιέται με θαυμάστρια
Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας φιλιέται με θαυμάστρια
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Εδώ και μέρες τον γύρο των social media κάνει ένα γύρο με τον Ενρίκε Ιγκλέσιας να φιλάει παθιασμένα θαυμάστριά του. Το βίντεο αναδημοσίευσε και ο ίδιος ο τραγουδιστής στο Instagram και πυροδότησε νέα σενάρια για τη σχέση του με την Άννα Κουρνίκοβα, με αρκετούς να εκφράζουν την έκπληξή τους και την απορία εάν το ζευγάρι περνάει κρίση.

Το επίμαχο βίντεο με τον Ενρίκε Ιγκλέσιας να φιλά με πάθος θαυμάστριά του είχε τραβηχτεί πριν από τέσσερα χρόνια στο Λας Βέγκας. Στο συγκεκριμένο κλιπ, ο 51χρονος τραγουδιστής φαίνεται να αγκαλιάζει θερμά τη θαυμάστρια και να η φιλά στο στόμα, ενώ εκείνη έβγαζε selfie. Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με αρκετούς να σχολιάζουν ότι η επιλογή του να το αναρτήσει εκ νέου ίσως σχετίζεται με αλλαγές στην προσωπική του ζωή.

 
 
 
 
 
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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Ορισμένοι θεώρησαν την κίνηση ατυχή, εκφράζοντας παράλληλα απορίες για τη σχέση του με την Άννα Κουρνίκοβα. Άλλοι έκαναν λόγο για έλλειψη σεβασμού προς τη σύντροφό του, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που αναρωτήθηκαν αν το ζευγάρι έχει χωρίσει.

Ωστόσο, ο ίδιος ο τραγουδιστής είχε τοποθετηθεί στο παρελθόν για τη συμπεριφορά του απέναντι στους θαυμαστές του, εξηγώντας ότι η σύντροφός του δεν ενοχλείται από τις εκδηλώσεις θαυμασμού στις συναυλίες και στις δημόσιες εμφανίσεις του.

Σε συνέντευξή του πριν από δύο χρόνια είχε δηλώσει ότι συνηθίζει να αγκαλιάζει και να φιλά τους θαυμαστές του, προσθέτοντας ότι η Άννα Κουρνίκοβα αντιμετωπίζει με κατανόηση αυτές τις στιγμές, καθώς αποτελούν μέρος της σχέσης του με το κοινό του.

Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά.

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