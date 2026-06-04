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Η Χριστίνα Μπόμπα για τους καυγάδες της με τον Σάκη Τανιμανίδη και τα δυο μυστικά του πετυχημένου γάμου τους

«Βάζουμε πάντα πλάτη ο ένας στον άλλον για να κυνηγάμε τα όνειρά μας» είπε η Χριστίνα Μπόμπα για τον Σάκη Τανιμανίδη
Σάκης Τανιμανίδης και Χριστίνα Μπόμπα
Σάκης Τανιμανίδης και Χριστίνα Μπόμπα / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
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Χριστίνα Μπόμπα και Σάκης Τανιμανίδης παραμένουν ένα από τα πιο λαμπερά ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Η influencer παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha, το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου και μίλησε για τη «συνταγή» του πετυχημένου γάμου της αλλά και τους λόγους που μπορεί να τσακωθεί με τον σύζυγό της.

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, ενώ συνεργάζονται το τελευταίο διάστημα και επαγγελματικά. «Αυτό το project επειδή είναι και των δύο και το τρέχουμε πολύ και είναι και έντονο, είναι ένας φεστιβάλ με πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλές δραστηριότητες, είναι πια πολύ δυνατό και έχει πάρα πολύ δουλειά. Με τον Σάκη, λίγο χανόμαστε. λίγο βρισκόμαστε, αλλά πιστεύω δουλεύουμε πολύ καλά μαζί», είπε η influencer και επιχειρηματίας.

Για τις έντονες στιγμές με τον Σάκη Τανιμανίδη, η Χριστίνα Μπόμπα εξομολογήθηκε: «Δεν τσακωνόμαστε πάρα πολύ, δεν θα φωνάξουμε ο ένας τον άλλον να γίνει χαμός, αλλά διαφωνούμε στη δουλειά λίγο, αλλά εκεί τα έχουμε χωρισμένα ποιος αναλαμβάνει τι, οπότε στο τέλος ο καθένας θα πάρει το κομμάτι του. 

Στο σπίτι μπορεί να τσακωθούμε αν δώσει παραπάνω γλυκά στα παιδιά ή αν τα κοιμήσει αργά επειδή εγώ λείπω, τέτοια πράγματα», είπε η Χριστίνα Μπόμπα καλεσμένη στο Happy Day. 

Όταν η παρουσιάστρια της θύμισε την δήλωση που είχε κάνει πως θυσίασε την κοινωνική της ζωή για τα παιδιά της, ξεκαθάρισε πως: «Ίσως η λέξη θυσία ήταν λάθος. Το να βγω έξω δεν με αφορά καθόλου, θα το κάνω κάποιες φορές… Ίσως όταν μεγαλώσουν τα παιδιά μου να μου βγει ξανά».

«Δεν ξέρω τι σημαίνει χάνω τον εαυτό μου γιατί κανείς δεν ξέρει τον εαυτό του. Όλες οι φάσεις που έχω περάσει με αλλάζουν και είναι μια νέα Χριστίνα, δεν αισθάνομαι να έχω χάσει τον εαυτό μου αλλά σαν να ξεκλειδώνω νέα πράγματα», ανέφερε στη συνέχεια με αφορμή την περίοδο που είχε κλείσει το προφίλ της στο Instagram.

Στο τέλος, η Χριστίνα Μπόμπα αποκάλυψε το μυστικό της με τον Σάκη Τανιμανίδη, το οποίο κρατάει ζωντανό τον έρωτα και την αγάπη τους: «Δυο πράγματα είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Είμαστε μια ομάδα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό να είσαι με τον άλλον μαζί, να μην υπάρχει το εσύ ή ανταγωνισμός. Πάντα όλες οι αποφάσεις είναι για το καλό κοινό της οικογένειάς μας».

«Βάζουμε πάντα πλάτη ο ένας στον άλλον για να κυνηγάμε τα όνειρά μας, αυτό είναι πολύ σημαντικό και το δεύτερο ότι προσπαθούσε να βρούμε χρόνο για τους δυο μας. Προσπαθούμε να πάμε για ένα ποτό, ένα ταξίδι, να πάμε για ένα καφέ. Προσπαθούμε να βρίσκουμε στιγμές για να βρισκόμαστε με ουσία», εξομολογήθηκε.

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