Lifestyle

Άντζελα Γκερέκου για Τόλη Βοσκόπουλο: «Πέντε χρόνια χωρίς εσένα, πάντα με σένα»

Πέντε χρόνια έχουν περάσει από τις 19 Ιουλίου 2021, την ημέρα που ο αείμνηστος ερμηνευτής άφησε την τελευταία του πνοή, όμως η μνήμη του παραμένει ζωντανή για τους ανθρώπους που τον αγάπησαν
Η Άντζελα Γκερέκου και ο Τόλης Βοσκόπουλος
Η Άντζελα Γκερέκου και ο Τόλης Βοσκόπουλος / / NDP PHOTO
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Η Άντζελα Γκερέκου με αφορμή τα πέντε χρόνια που συμπληρώθηκαν από τον θάνατο του Τόλη Βοσκόπουλου χθες Κυριακή (19.07.2026) έκανε μια ανάρτηση που συγκίνησε με τα λόγια που έγραψε για εκείνον.

Η Άντζελα Γκερέκου, λίγες ημέρες αφότου αποχαιρέτησε τη Μάρω Κοντού, ανέβασε μερικές φωτογραφίες από την κοινή της πορεία μαζί του, τα γλέντια, τις στιγμές με την κόρη τους αλλά και μερικές πιο πρόσφατες φωτογραφίες λίγο πριν ο Τόλης Βοσκόπουλος «φύγει».

gkerekou instagram

 

gkerekou instagram

 

gkerekou instagram gkerekou instagram

gkerekou instagram

gkerekou instagram

Η Άντζελα Γκερέκου, ανήμερα της επετείου του θανάτου του Τόλη Βοσκόπουλου, στη λεζάντα της ανάρτησή στο Instagram έγραψε: «Πέντε χρόνια χωρίς εσένα, πάντα με σένα» θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του.

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